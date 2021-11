TESSA Kaunang baru saja genap berusia 45 tahun. Dia pun membagikan potretnya melalui Instagram untuk merayakan hari spesial tersebut.

Tak ada kue atau pun lilin, mantan istri Sandy Tumiwa itu hanya berpose cantik dengan pemandangan yang indah. Tessa Kaunang begitu bersyukur dengan kehidupan yang diberikan dari Tuhan.

"Me at 45. Today its my birthday, i thankfull for my life that God gave until now.. my Lord always know what i need, not what i want. Today, i’m not getting older.. i’m LEVEL UP," tulisnya dalam keterangan, dikutip pada Sabtu (6/11/2021).

Terlihat, ibu dua anak itu tampil seksi dengan crop top coklat ketat yang membuat dadanya begitu terekspos. Ditambah lagi dengan potongan rendah pada baju itu, bra hitam yang dia kenakan pun bisa terlihat dengan samar.

Dia memadukan outfitnya dengan celana full motif bunga serta rumbai tassel oranye sebagai pemanisnya. Penampilannya semakin memesona dengan aksesori topi pantai ungu dan kacamata hitam. Berpose cantik sambil mengangkat satu tangan, wanita 45 tahun itu terlihat begitu seksi.

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar netizen. Banyak yang mengucapkan ulang tahun dan mendoakan kesehatan untuknya. Tak sedikit juga yang terpesona melihat ibu dua anak yang nampak hot dan awet muda itu.

"Happy Birthday Tessa.. semoga selalu Bahagia.. aamiin," tulis aktor Tengku Firmansyah.

"Selamat ulang tahun Ibu cantik, semoga selalu sehat, panjang umur dan bahagia. Serta dilindungi Nya dimanapun berada," kata netizen.

"45 udah kayak umur 20," timpal netizen lain.

"Gak jauh beda seperti di usia 25 kemarin teh," balas netizen lain.

"Sexy bun," sahut netizen lain.

"Real hot mom teh," kata netizen lainnya.

"Menggetarkan mencerahkan n nyaman ok," tutur netizen lain.

(hel)