SELAIN digandrungi di negaranya, makeup Korea semakin menjadi tren di Indonesia. Untuk membuat tampilan bak idol Korea, ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Kali ini Soulyu mengajak kamu untuk mengulik seputaran make up ala Korea langsung dari ahlinya lewat Soulyu Make Up Challange 'Recreating Korean Superstar Look'.

Soulyu sendiri adalah makeup ala korea yang bersertifikasi halal dan terbuat dari bahan-bahan alami dengan sepenuh hati. Tidak tanggung-tanggung, Soulyu akan mendatangkan narasumber yang tentunya kompeten di bidang kecantikan yakni Make Up Artist Bubah Alfian, serta Beauty Influencer Vinna Gracia. Selain itu hadir pula Valencia Tanoesoedibjo, selaku Directure of Digital Business PT MNC TBK & Deputy CEO MNC Ecommerce.

Apa saja sih keseruan bareng Soulyu kali ini? Pastinya Bubah Alfian dan Vinna Gracia akan me-recreate make up salah satu bintang Korea. Siapa dia? Temukan jawabannya pada Sabtu, 06 November 2021, Pukul 13.00 melalui live streaming RCTI+, Okezone.com, dan Celebrities.id

Dan buat kamu pencinta makeup Korea, yakin gak mau join keseruan bareng Bubah Alfian dan Vinna Gracia hari ini? Kamu juga bisa ikut berpartisiapasi sebagai peserta di acara ini! Langsung saja daftar di link berikut ini :

https://www.thefthing.com/page/promo/soulyu-register-2?utm_source=PowerofID&utm_medium=Email-Marketing&utm_campaign=makeup-challenge

Gratis SET MAKE UP dari Soulyu untuk peserta yang beruntung! Tunggu apa lagi? Ayo tunjukan kilaumu bak bintang Korea bersama Soulyu Makeup Challenge 'Recreating Korean Superstar Look'.

