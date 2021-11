THE F Thing meluncurkan beragam produk makeup lewat brand Soulyu. Mengusung tagline So Pretty So You, Soulyu membuat wanita Indonesia bisa lebih merasa aman dengan jaminan halal dari setiap produknya.

Hal ini pun diungkapkan oleh Valencia Tanoesoedibjo, selaku Director of Digital Business PT MNC TBK & Deputy CEO MNC Ecommerce. "Soulyu, dengan tagline So Pretty So You hadir menawarkan kecantikan ala Korea yang bersertifkat halal dan alami. Kami percaya bahwa cantknya perempuan hadir dalam berbagai bentuk.

Soulyu hadir untuk memancarkan kecantikan kamu agar selalu siap menghadapi setiap musim di perjalanan hidup. Membuat kamu lebih percaya diri dan lebih mencintai versi terbaik dari diri kamu" ujar Valencia, dalam acara Soulyu Make Up Challenge 'Recreating Korean Superstar Look' , Sabtu (6/11/21).

Menurut Valencia, produk Makeup dengan sertifikat halal ini menjadi salah satu poin penting dalam Soulyu. Selain itu melihat selera wanita Indonesia juga menggandrungi makeup ala Korea pun dilihat Valencia sebagai peluang dalam meluncurkan Soulyu.

"Di mulai dari adanya K-Beauty (korean beauty), banyak peminat K-Beauty di Indonesia. Kita melihat orang-orang sekarang cukup memperhatikan kehalalan dalam bahan dasar di dalam produk kecantikan, makanya kita jadikan satu dua konsep tersebut dan lahirnya Soulyu. itu menjadi salah satu unique selling point kami" kata Valencia.

Dari beberapa produk yang sudah dikeluarkan brand Soulyu, Valencia memiliki produk favorit yang ia rekomendasikan. "Kalau suruh pilih Skin Glow CC Cream kami, dan Lip Maximizer" ucap Valencia. Adapun Skin Glow CC Cream dari Soulyu ini merupakan produk cocok untuk menyamarkan warna kulit tidak merata dan melembapkan kulit. Sementara, Lip Maximizer menghadirkan perpaduan two in one antara lip cream dan lip gloss dengan formula lembut dan tidak lengkap serta mampu membuat bibir nampak berkilau. Soulyu Make Up Challenge 'Recreating Korean Superstar Look' sendiri mendatangkan make up artist, Bubah Alfian dan influencer Vinna Gracia. Bubah Alfian unjuk kebolehan dalam me-recreate tampilan makeup Lisa BLACKPINK. Valencia Tanoesoedibjo mengatakan alasannya memilih Buba dalam acara ini tidak lain karena hasil makeup Bubah yang luar biasa. Skill makeup seorang Bubah Alfian yang tidak perlu diragukan lagi, serta kualitas tinggi dari produk Soulyu tentunya menghasilkan makeup look yang sesuai ekspektasi.