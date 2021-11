TAMPILAN makeup ala selebriti Korea tidak luput dari perhatian wanita Indonesia. Look yang simple nan elegan membuat makeup ala Korea kerap menjadi pilihan dalam riasan sehari-hari maupun acara tertentu.

Soulyu Make Up Challenge 'Recreating Korean Superstar Look' , Make Up Artist Bubah Alfian unjuk kebolehan dalam me-recreate makeup salah satu selebriti Korea Selatan yang kini sudah menjajaki ranah musik Internasional, Lisa BLACKPINK.

Tidak hanya Bubah, Beauty Influencer, Vinna Gracia pun hadir untuk memberikan pengetahuan soal kecantikan khususnya makeup. Menurut Bubah Alfian, membuat makeup look ala Lisa BLACKPINK punya challenge tersendiri. Tampilan wajah Lisa begitu khas dengan eyeliner yang terbilang 'on point' membuat Bubah Alfian tertantang.

"Lisa BLACKPINK ini kan bukan wanita Korea asli, tapi look-nya Korea banget, yang paling menantang itu bikin Eyelinernya" Ujar Bubah, dalam Soulyu Make Up Challenge 'Recreating Korean Superstar Look' , yang live di RCTI + , Sabtu (6/11/21)

Senada dengan Bubah, Vinna pun mengatakan Lisa BLACKPINK punya ciri khas untuk riasan matanya. "Lisa selalu on banget di mata, dia selalu menonjolkan matanya yang kebetulan sudah besar itu. Eyelinernya bold, eyeshadow-nya, dan kadang ada beberapa aksesoris di area mata. Dia bikin the rest of complexion dia gak sebold mata karena emang mau ditonjolin. Gak heran kalau Bubah tertantang di bagian matanya." kata Vinna.

Bubah Alfian tentunya menggunakan beberapa produk makeup dari Soulyu. Brand yang digagas oleh The F Thing ini, menawarkan produk ala Korea namun tetap bersertifikat halal. Langkah pertama Bubah Alfian mengaplikasikan Skin Glow CC Cream dari Soulyu yang cocok untuk menyamarkan warna kulit merata dan melembapkan kulit.

"Ini udah ada kandungan UV Filternya jadi kalau lupa pake sunscreen tak usah khawatir" kata Bubah Alfian.

Bubah Alfian mengatakan dalam aplikasi base makeup, perlu diperhatikan bahan dasar dari produknya yang akan digunakan. Bubah menyarankan untuk menggunakan sponge saat mengaplikasikan base makeup.

"Tapi caranya perlu diperhatikan, kita tekan-tekan seperti ini sambil nempelin sponge ini di kulit" kata Bubah. Mengenai produk yang digunakan, Bubah sudah tidak meragukan lagi kualitas dari Skin Glow CC Cream dari Soulyu.

Menurut Vinna Gracia yang sudah mencoba produk Soulyu satu ini, hasil akhir dari pemakaian CC Cream ini membuat kulit menjadi tampak glowing. "Aku suka banget finishnya glowing, kulitku kering banget jadi kalau cair complexion based aku cari yang dewy finish, aku menghindari pemakain powder. aku pakai seharian tak set pake powder masih aman banget. Kulit keliatan sehat, glowing gitu." kata Vinna Selain Skin Glow CC Cream, Bubah Alfian lanjut menggunakan produk-produk Soulyu yang tak kalah apik lainnya seperti Lip FLush, Slick and Flick Eyeliner, Magic Las Styler Mascara, Lip Maximizer, Brow Perfector. Vinna dan Valencia Tanoesoedibjo, selaku Director of Digital Business PT MNC TBK & Deputy CEO MNC Ecommerce, yang saat itu turut hadir sebagai narasumber, sejak awal sudah yakin bahwa Bubah Alfian akan mampu membuat recreate makeup Lisa BLACKPINK dengan sempurna. Perpaduan antara skill seorang Bubah Alfian yang tidak perlu diragukan serta kualitas tinggi formula dari Soulyu pun akhirnya benar-benar 'menyulap' seorang model wanita tampak seperti Lisa BLACKPINK.