MEMILIKI bentuk tubuh ideal menjadi dambaan setiap orang, terutama bagi kaum hawa. Berbagai cara menurunkan berat badan dan mengecilkan lingkar perut dilakukan bahkan dilakukan dengan cara-cara unik.

Banyak orang meyakini, olahraga rutin dan mengatur pola makan sehat dapat membantu menurunkan berat badan serta menghilangkan lemak di sekitar perut.

Selain kedua hal itu, ada yang lebih penting, yaitu melakukan kebiasaan sehat di kehidupan sehari-hari. Kepatuhan jangka panjang terhadap kebiasaan yang sehat menjadi cara terbaik untuk mengatasi kelebihan berat badan dan obesitas.

Berikut ini 5 jurus jitu yang bisa menjadi kebiasaan sehat untuk menghilangkan lemak di perut, ini dapat dilakukan setiap hari menurut Healthline.

1. Sit Up Setiap Hari

Berolahraga dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Gula darah rendah dapat menyebabkan banyak gejala negatif, termasuk rasa lapar yang berlebihan. Salah satu olahraga yang dapat membantu menurunkan berat badan dan mengecilkan bagian perut adalah sit-up. Lakukan sit up rutin 2-3 menit di waktu pagi, sore dan menjelang tidur.

2. Mengonsumsi Putih Telur

Makan berprotein tinggi dapat membantu mengurangi nafsu makan yang tinggi dan membantu menurunkan berat badan. Putih telur mengandung protein tinggi. Konsumsi 1 butir putih telur sebelum tidur dapat membantu mengeluarkan energi yang lebih tinggi di keesokan harinya.

3. Hindari Mengonsumsi Alkohol

Minuman beralkohol cendrung memiliki kandungan gula berlebih yang dapat menambah berat badan. Untuk itu disarankan untuk lebih banyak meminum air putih. Setelah bangun tidur, minum satu atau dua gelas air, ini adalah cara mudah untuk menekan nafsu makan dan asupan makanan, serta menurunkan berat dan membantu mengecilkan perut. Air dapat membantu pembakaran jumlah kalori dalam tubuh dan meningkatkan pengeluaran energy, setidaknya selama 60 menit. Meminum 34–68 ons (1–2 liter) air per hari dapat membantu menurunkan berat badan.

4. Istirahat yang Cukup

Biasakan pola tidur sehat selama 8 jam setiap hari. Hal ini membantu jam tubuh anda bekerja optimal. Kurang istirahat seringkali membangkitkan rasa lapar tak menentu.

5. Hindari Junk Food

Sudah umum, bahwa jika hendak diet maka kurangilah makan junk food. Makanan ini mengandung kalori lemak yang sangat tinggi dan tidak baik untuk kesehatan. Perbanyaklah makan serat seperti sayuran dan buah.

Nah, sudah tahukan cara untuk membantu Anda dalam upaya menurunkan berat badan dan menghilangkan lemak di perut. Lakukan 5 jurus jitu tersebut maka tubuh ideal akan menghampiri Anda. Selain itu, untuk menjaga berat badan tetap ideal, jangan lupa minum She Slim.

She Slim mampu membantu menurunkan berat badan tanpa efek samping karena terbuat dari herbal extract yaitu daun jati belanda, asam gelugur dan the hijau yang terkandung dalam She Slim dapat membantu meluruhkan lemak tubuh.

Daun jati Belanda digunakan sebagai obat pelangsing, sebab mengandung zat lendir dan serat yang mampu menghambat penyerapan lemak, gula dan kolesterol dalam tubuh.

Dalam asam gelugur terdapat kandungan HCA atau acid hydroxyl citric yang berkhasiat untuk menekan rasa lapar serta mencegah pembentukan lemak dari asupan gula dan karbohidrat yang telah dikonsumsi.

Dalam teh hijau terkandung epigalokatekin galat (EGCG) untuk memproduksi hormon dan mempercepat proses pembakaran lemak di dalam tubuh. Salah satu manfaat teh hijau adalah dapat dikonsumsi untuk menjalankan program diet dan menurunkan berat badan. Teh hijau sangat cocok bagi orang yang ingin memiliki bentuk tubuh ideal. She Slim memiliki banyak manfaat dalam upaya penurunan berat badan. Minum She Slim 2 kali sehari dapat membantu memobilisasi lemak tubuh dan sel lemak, membantu dan mempercepat pembakaran lemak tubuh sekitar 0,5 kg per hari, membantu perbaikan fungsi metabolisme tubuh, menghaluskan kulit dari dalam, mengurangi penyerapan lemak, bantu mengontrol nafsu makan, sebagai detoksifikasi tubuh, membantu regenerasi sel, dan membantu menurunkan kolesterol jahat.