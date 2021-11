SEBAGAI main dancer TWICE, Momo hadir dengan bentuk tubuh slim dan fit. Tubuh slim-fit ala Momo TWICE semakin terlihat melalui gaya outfit seksi saat di airport.

Fashion Airport para Idol Korea memang kerap mencuri perhatian juru kamera dan fans. Termasuk, Fashion Airport seksi dari Momo TWICE.

Berikut lima gaya airport fashion seksi ala Momo TWICE yang dirangkum dari Koreaboo, Selasa (9/11/2021).

1. Crop top

Salah satu OOTD seksi airport fashion legendaris dari Momo. Kala itu dara yang sedang berulang tahun ke 25 tahun hari ini, hadir di bandara dalam balutan crop top lengan panjang warna merah yang memperlihatkan otot perut 11 sempurnanya. Menunjukkan bentuk tubuhnya yang sehat dan kencang.

2. Blus mini





Bergaya feminin sekaligus seksi, Momo pernah kedapatan memakai setelan blus serut pendek di atas perut warna putih bersama skinny jeans ketat sebagai bawahan.

3. Mini dress





Tidak hanya lewat setelan two-piece, pelantun hits Ooh-Aah, Fancy dan Yes or Yes ini juga terlihat seksi dan keren dalam balutan outfit one-piece. Dress pendek dan ketat berwarna abu-abu yang ia tumpuk dengan long cardigan rajut yang juga berwarna abu-abu.

4. Tank top tali spageti Tampil soft dan lembut dengan outfit monokrom, Momo memasangkan tank top tali spageti warna putih yang memberikan kesan feminin sekaligus seksi, memperlihatkan bahu mulusnya dipadu celana panjang warna khaki sebagai bawahan. 5. Short denim pants Potongan outfit andalan untuk terlihat seksi tanpa banyak usaha. Apalagi kalau bukan short denim pants beraksen robek-robek, yang kali ini dipadukan Momo dengan potongan klasik, kaus oblong lengan pendek warna putih.