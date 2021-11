SETIAP 10 November Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Selain mengenang jasa mereka dalam merebut kemerdekaan, ada beberapa sosok artis keturunan pahlawan yang menarik untuk dikulik.

Salah satunya Dian Sastrowardoyo. Okezoners sudah tahu belum jika Dian Sastro keturunan pahlawan nasional?

Kakek Dian Sastro, Sunario Sastrowardoyo merupakan tokoh yang dikenal berperan aktif dalam tonggak sejarah nasional, yaitu Manifesto dan Kongres Pemuda II. Sunario menjadi salah satu tokoh pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga menjabat sebagai pengurus dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda.

Sebagai cucu pahlawan nasional, Dian Sastro kerap menunjukkan cintanya kepada Tanah Air. Salah satunya melalui mempromosikan batik yang merupakan kebudayaan Indonesia.

Baca Juga : 12 Quotes Hari Pahlawan 10 November, Cocok untuk Dibagikan di Medsos

Dalam unggahan beberapa foto, Dian Sastro tampil memesona mengenakan kemben batik. Berikut Okezone rangkumkan pesona Dian Sastro pakai kemben batik hasil kerja bareng Fotografer Dikha Dheansa.

Pose bangga pakai batik

(Foto: dikhadheansa/Instagram)

"Saya orang Indonesia. Saya pakai batik untuk merayakan rasa bangga yang terasa dari dalam diri. Terima kasih saya dilahirkan jadi orang Indonesia," ungkap Dian Sastro.

Baca Juga : Foto Selfie Dian Sastro di Rumah Bikin Netizen Terpesona: Cantiknya Tidak Biasa

Pesonanya kian terpancar

(Foto: dikhadheansa/Instagram)

Dian Sastro berbalut kemben batik warna coklat bermotif daun. Penampilannya kalem, juga terpancar pesonanya. Posenya duduk di kursi beralaskan kain batik berbeda motif, bikin pria terpesona.

Pose dengan ekspresi menunduk, tambah bikin penasaran

(Foto: dikhadheansa/Instagram)

Cantik banget kan Dian Sastro kalau berpose menunduk, seperti memikirkan sesuatu. Walau begitu, Dian Sastro tetap bikin siapapun jatuh hati.

Wajahnya kalem, cantiknya enggak luntur

(Foto: philipekarunia/Instagram)

Dalam pemotretan tersebut, Dian Sastro tampil all out dengan gaya etnik. Rambutnya saja disanggul langsung oleh Hair Do Ade Ragil, serta makeup statement by Philipe Karunia. Cantiknya masih utuh!