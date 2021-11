PESONA Maria Vania rasanya nyaris tak pernah gagal membuat netizen terpana. Tak heran foto-foto yang diunggah Maria Vania di Instagram pribadinya tak pernah sepi dari komentar netizen.

Termasuk foto Maria Vania di gym atau pusat kebugaran. Presenter cantik tersebut memang dikenal rajin berolahraga, tak heran jika dia memiliki body goals yang diidamkan banyak perempuan.

Vania-sapaan akrabnya, mengenakan outfit long sleeve crop warna pink dipadukan dengan celana olahraga pink muda. Dia juga memakai sarung tangan hitam yang membuat gayanya makin kece.

Outfit yang dikenakan juga membuat perut rata dan mulus Vania menjadi jelas terlihat. Penampilan perempuan kelahiran 16 april 1991 itu pun menjadi terlihat semakin seksi.

Sementara, tata rambut Vania jmemberikan kesan berbeda dari penampilannya di foto ini. Dia menjepit rambut panjangnya dengan model poni belah tengah. Ditambah tatapan matanya, Vania memberikan kesan menggoda dari penampilannya yang membuat netizen terpesona.

"Meleleh mata ini๐Ÿ˜๐Ÿ˜ฎ @yafijay jgn ngumpet...," kata @yosefchaf***

"Vania body mu goal banget mantap," puji @willysali***

"Makin cantik aja sayangku," sambung @sabda_kalpa***

"Vania oh vania kami para lelaki baru saja mau memulai rutinitas mencari nafkah, knapa oh knapa, branda awal ig adanya foto kamu,yang bikin kita para suami, by jangan, abg keringet dinginnn, masi pagi oiii," ungkap @y2bettaf***

Sementara, tak hanya penampilan Vania yang bikin gagal fokus. Dia juga menuliskan caption yang tentunya mengundang balasan dari netizen

"Capek.. boleh nyender ga? ๐Ÿ˜—," tanya Vania yang langsung diserbu dengan balasan gombalan dari netizen.

"Blh kaka asalkan nyendernya dibahu aku atau didada aku๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚," rayu @muhamadarif***

"Boleh sini nyender ke kehati ku," kata @menunggumimpiaripri****

"Sini kak nyandar di bahu aku aja, bisa buat bikin rumah dan apartemen๐Ÿ™Œ๐Ÿ˜‚," ujar @mynameisku***

