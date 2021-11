SOSOK Tante Ernie rasanya tak ada habisnya mengundang perhatian netizen. Pesona Tante Ernie seperti menjadi pikat tersendiri bagi netizen.

Paras cantik dan awet muda Tante Ernie seperti tak menunjukkan dirinya adalah ibu dari tiga orang anak. Seperti pada salah foto yang diunggah perempuan berusia 45 tahun tersebut di akun Instagram pribadinya, @himynameisernie.

"The shades of Blue," tulis perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa oleh netizen tersebut pada caption unggahannya.

Pada foto selfie di mobilnya, Tante Ernie memang tampak cantik dan seksi mengenakan dress biru. Makeup natural dengan bibir dipulas lipstik merah membuatnya terlihat awet muda.

Baca Juga : Tante Ernie Bagikan Rahasia Seksinya Sampai Banjir Keringat, Netizen: Wuiih Otot Perutnya!

Baca Juga : Pose Tante Ernie di Tepi Kolam Pacu Adrenalin Lelaki, Netizen: Makin Amboi!



Rambut panjang hitamnya digerai menutupi sebagian bagian dada membuatnya terlihat semakin meemsona. Ditambah senyum dari bibir merahnya, penampilan Tante Ernie bikin netizen gagal fokus!

"You look EXTRA beautiful in that color of blue! 😍😍😍❤️❤️❤️," puji @alwayzgene***

"Pesona BIRU," komen @candraadity***

"Senyum membawa korban nih🤗," celetuk 13bayu5***

"Masya allah saya bgitu iri liat ini,aduh tante knp cantik bnget ,knp bidy nya bgus bnget,,sumpah pngen kya gini jg dah😍😍," ungkap aya.yuni*** yang tampaknya menjadi korban pesona Tante Ernie.

"Nuansanya berubah indah dengan senyumanmu 😍," kata @cndraafa***

"Bkin lemes," celetuk @wellecec***

"Cantiknya fuel ga setengah-setengah," sanjung @arizona_me***

(hel)