BUKAN rahasia lagi, Angelina Jolie selalu membuat orang kagum akan penampilannya ketika berjalan di red carpet. Terbaru saat Angelina Jolie menghadiri premiere film Eternals di Italia dan Los Angeles.

Angelina Jolie membius publik dengan kecantikan dan aura elegannya saat berjalan di karpet merah. Anggun di karpet merah, seperti apa penampilan sehari-hari seorang Jolie?

Berikut 5 gaya Angelina Jolie di belakang kamera yang dirangkum dari akun Instagram @styleangelinajolie, Kamis (11/11/2021).

1. Maxi dress

Angelina salah satu aktris yang sangat suka potongan outfit one-piece dress. Belanja ke butik Guerlain di Champs-Èlysèes, Angelina terlihat memakai one-piece maxi dress warna putih, Tanita Wool Maxi Shirt Dress keluaran The Row yang dibanderol USD756 atau sekira Ro10,7 juta saja.

2. Kaus oblong





Kedapatan sedang jalan-jalan di kawasan Manhattan, New York pada awal Juni lalu, Angie terlihat santai dalam balutan kaus oblong lengan pendek warna putih, The Organic Cotton Box-Cut Tee koleksi dari Ever Lane yang harganya hanya USD18 atau kurang lebih Rp257.000 yang ia pasangkan bersama midi skirt, rok rampel warna abu-abu terang.

3. Kemeja lengan panjang





Jika diperhatikan untuk gaya sehari-hari, Angelina Jolie tak suka mengenakan busana ketat press body. Ia lebih suka mengenakan potongan busana yang loose, seperti kemeja putih satu ini. Kemeja lengan panjang berkancing depan, White The Relaxed Linen Shirt dari Everlane sebagai atasan dan celana panjang hitam model straight pants dari Yves Saint Laurent.

4. Blus putih

Lagi-lagi bintang film Mr & Mrs Smith dan Eternal ini terlihat mengenakan gaya busana warna monokrom, memadukan warna putih dan nude krem. Mengunjungi butik Guerlain di Paris, Angie tampil stylish dalam balutan atasan putih Stilton Light Jersey Top dari The Row dan denim straight pants. 5. Black dress

Gaya modis Angie saat belanja bulanan bersama anak-anaknya di Los Angeles dengan mengenakan one-piece outfit yakni long dress bercutting A-line kerah Sabrina model lengan panjang warna hitam polos yang dipasangkan bersama saddle bag dari kulit warna hitam dan sandal selop warna nude krem dari Valentino.