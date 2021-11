TANTE Ernie bisa dibilang menjadi salah satu selebgram yang paling mencuri perhatian di Instagram. Selain gaya busana, tak sedikit netizen yang kagum dengan body goals Tante Ernie.

Di usia 45 tahun, Tante Ernie memang masih memiliki bentuk tubuh ideal yang diidamkan banyak perempuan seusianya. Karena body goal yang sering disebut netizen bak gitar spanyol itu pula membuat penampilan Tante Ernie semakin seksi.

Tapi, Tante Ernie tak begitu saja memiliki body goals yang aduhai lho. Ada perjuangan dan kerja keras untuk mendapatkan body goals seperti yang Tante Ernie perlihatkan lewat unggahan video di Instagramnya, himynameisernie.

"Latihan hari ini.. happy with the progress walaupun sedikit demi sedikit.

Walk In Strong, Walk out Stronger ๐Ÿ’ช.. thank you coach @febiolafeby โค๏ธ," ungkap perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa oleh netizen tersebut.

Dalam video tersebut, tampak Tante Ernie berlatih keras di gym untuk menjaga kebugarannya. Dia terlihat begitu fokus melakukan beberapa latihan dengan alat.

Mengenakan sportwear abu-abu, body goals Tante Ernie tampak jelas terlihat di video ini. Atasan outfit juga membuat otot perut Tante Ernie yang tampak berotot terlihat sampai bikin netizen gagal fokus!

"Kenapa aku selalu gagal fokus ๐Ÿ˜ ," ungkap @dedy_arl_i***

"Gemesss๐Ÿ”ฅ," celetuk @yopie_slee***

"wuihh otot perutnya ๐Ÿ”ฅ," seru @manusiasetengahi***

"Penrjuangan demi tubuh sehat dan ideal๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘," ujar @juraganse***

"Pantas aj tante body nya ngalahin abg ternyata itu ys๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ข," ungkap @aci92***

"Ternyata ini rahasianya," tutur @bimasatri***

"waoo pastesan sexy bnget gr2 olga .i like that," puji @nymku***

"Makin kenceng dah ๐Ÿ”ฅ," kata @freddi_wa***

