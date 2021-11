TIDUR merupakan salah satu siklus kehidupan manusia yang harus dijalani. Kurang tidur pun bisa berakibat fatal pada fungsi tubuh dan bisa berakibat pada kesehatan tubuh.

Bagi para remaja usia 14–17 tahun, tidur minimal yang harus didapatkan adalah 8–10 jam per hari, sedangkan untuk dewasa muda usia 18–25 tahun berkisar 7–9 jam per hari. Sementara orang dewasa usia 26–64 tahun sama, yakni 7–9 jam per hari.

Tapi, bukan hanya kuantitas tidur yang dibutuhkan melainkan juga cara tidur. Posisi tidur yang salah dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti saking punggung, sesak nafas, hingga pemicu nyeri GERD.

Berikut beberapa posisi tidur yang memiliki beberapa manfaat positif bagi kesehatan tubuh seperti dilansir dari Highend.

Posisi Telentang

Tidur secara telentang merupakan posisi yang punya banyak manfaat karena membantu meredakan nyeri pinggul (khususnya wanita ketika sedang menstruasi) dan nyeri lutut. Posisi tidur ini menjaga tubuh agar tetap stabil sehingga mengurangi tekanan pada beberapa bagian tubuh atau sendi.

Posisi Menyamping

Tidur menyamping ke kiri dan kanan sama-sama membawa dampak baik pada tubuh, seperti membantu proses pencernaan hingga meningkatkan fungsi otak. Tetapi sebuah studi dilansir dari Heartline menyatakan tidur menyamping ke kanan tidak baik pagi menderita GERD karena membuat asam lambung naik sehingga muncul rasa mual.

Sering tidur dengan posisi ini dapat menyebabkan sakit bahu karena tekanan seluruh tubuh hanya berpusat pada satu sisi. Pastikan anda memakai bantal yang baik agar tidak membuat leher dan punggung sakit.

Posisi Tengkurap Posisi tengkurap memang posisi tidur terbaik karena dapat membuat tubuh rileks. Tetapi sering tidur dengan posisi ini tidak memberikan banyak manfaat, salah satunya akan memperparah kondisi tulang punggung. Tempatkan sebuah bantal di bawah perut agar tidak memberikan sakit berlebihan ketika Anda tidur dengan posisi ini. Posisi Meringkuk Terakhir ada posisi tidur meringkuk. Bagi Anda yang memiliki sakit punggung bawah, ini menjadi posisi yang baik karena dapat merenggangkan otot punggung bawah. Sayangnya tidur dengan posisi ini bisa mendatangkan rasa ketidaknyamanan karena rasa sesak. Sehingga, ada baiknya anda tidur dengan posisi yang agak renggang agar tidak menghalangi jalur pernapasan.