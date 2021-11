MISS Indonesia 2020, Pricilia Carla Yules merasa terhormat bisa mewakili Tanah Air di ajang Miss World 2021. Kontes ratu kecantikan bergensi dunia tersebut digelar di Puerto Rico pada 16 Desember mendatang.

Carla Yules sendiri terpilih sebagai Miss Indonesia di bulan Februari 2020 dan seharusnya melaju ke ajang Miss World 2020. Namun, karena pandemi Covid-19, ajang kecantikan dunia itu diundur hingga 2021, sehingga Carla Yules telah menyandang predikat sebagai Miss Indonesia selama hampir dua tahun.

Meski begitu, bagi Carla, menjadi seorang Miss Indonesia adalah sebuah berkat luar biasa yang tidak bisa dilupakan seumur hidup.

“Semuanya menjadi sebuah berkat, dari sebuah kata tidak mampu menjadi mampu. Usaha dan perjuangan yang telah dilakukan selama menjadi Miss Indonesia adalah berkat yang luar biasa dan takkan terlupakan seumur hidup,” kata Carla Yules dalam acara konferensi pers yang digelar di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (11/11/2021).

Terlebih, selama menjadi Miss Indonesia, Carla Yules telah melakoni beauty with a purpose (BWAP) di Desa Ciwalen, Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat.

Di sana, Carla dan tim membantu para warga memperbaiki turbin listrik, mengedukasi masyarakat meningkatkan kesehatan dan kebersihan, serta membantu meningkatkan perekonomian mereka lewat edukasi mengolah hasil sumber daya alam seperti cabai.

“I am really honored and humbled to represent Indonesia at Miss World 2021,” ujarnya bangga.

