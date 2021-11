Tak bisa dipungkiri memiliki wajah yang proporsional adalah dambaan setiap orang khususnya kaum hawa. Tak heran jika banyak kaum hawa yang rela merogoh kantong demi memiliki wajah yang sempurna.

Berbagai macam metode perawatan wajah, khususnya meniruskan pipi yang bisa memberikan hasil cepat kilat, seperti melakukan operasi plastik atau sedot lemak yang ditawarkan dengan berbagai harga, mulai dari ramah kantong hingga paling mahal dan tentu memberikan hasil yang berbeda.Banyaknya persaingan bisnis di bidang kecantikan setiap tahunnya semakin bertambah dengan treatment yang beraneka ragam.

Baca Juga: Mengenal Metode Kecantikan Tarik Benang untuk Mengencangkan Kulit

Klinik Dermaster Indonesia selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitasnya. Kali ini, Dermaster memperkenalkan produk untuk menopang penampilan agar membuat lebih percaya diri, seperti hidung mancung, pipi kencang, dagu terlihat V-Shape tanpa operasi plastik. Salah satu treatment yang bisa dilakukan yaitu tarik benang APTOS.

Benang APTOS dapat bertahan cukup lama di wajah dan baru terserap perlahan setelah 16 – 18 bulan dan dengan teknologi yang canggih menghasilkan efek lifting yang bertahan lebih lama dengan design duri yang terfiksasi sempurna pada jaringan kulit membuat wajah anda tampak lebih muda dan segar.

Head Doctor Of Dermaster Clinic Network dr. Jessy Suryadi mengungkapkan, keunggulan benang APTOS yaitu benang paling tahan lama di dunia dibandingkan benang lainnya. Di luar negeri ada yang bisa di serap dan tidak, tetapi Indonesia khususnya di Dermaster menggunakan benang APTOS yang bisa di serap.

“APTOS memiliki banyak jenis diantaranya tergantung lokasi wajah yang akan di kerjakan, seperti jenis benang APTOS Light Lift Spring untuk bagian bibir karena benangnya lebih elastis, APTOS Exelent visage untuk merangsang kolagen kulit agar lebih kencang dan padat dan APTOS Thread 2G digunakan untuk liftin,” ujarnya.

Dermaster telah menggunakan teknologi benang APTOS terbaru, yakni APTOS generasi 3, di mana generasi baru ini berbeda dengan benang yang beredar di pasaran. Bahan dasar benang APTOS generasi 3 (tiga) adalah Polycaprolactone (PCL) dan Polylactic Acid (PLLA), yang dilapisi oleh Hyaluronic Acid sehingga perasangan kolagen menjadi lebih maksimal, kulit menjadi lebih kenyal dan masa pemulihan lebih cepat.

Benang APTOS sendiri dapat digunakan pada berbagai bagian wajah seperti pipi, hidung, double chin, rahang. Bahkan untuk area tubuh seperti lengan, perut dan bagian lainnya.

Untuk mendapatkan hasil maksimal, pasien harus bisa membatasi ekspresi wajah yang berlebihan, hindari penekanan seperti memijat agar benang tidak bergeser atau terlepas di posisinya. Jika pasien bisa menjaga minimal tiga minggu setelah pengerjaan hasilnya bisa lebih lama hingga dua tahun. Efek samping setelah melakukan treatment APTOS akan ada pembekakan karena anastesi sekitar 5 – 6 hari, tetapi jangan khawatir regularity 7 - 10 hari akan hilang dengan sendirinya.

“Rahasia treatment contouring membuat wajah semakin kencang tidak hanya kualitas produknya tetapi juga tergantung dari penanganan dokter yang berpengalaman,” tutur dr. Jessy.

Ia menambahkan, dokter harus bisa memberikan penilaian secara objektif kepada pasien, tidak hanya yang dilihat kondisi kulit saja tetapi dokter harus pintar, melihat posisi ototnya, dan kondisi lemaknya apakah perlu di Tarik Benang, Filler, atau Botox. Maka pilihlah klinik yang terpercaya dan dokter yang telah mengikuti pelatihan APTOS Indonesia dan bersertifikat.

Foto: Dermaster





Dermaster juga melakukan pengembangan atau inovasi perawatan (treatment) dengan teknologi terbaru dan menghadirkan produk-produk kecantikan yang bervariatif dan berkualitas yang didukung oleh teknologi terkini yang sudah terbukti aman. Produk dengan standar Internasional dimana telah mendapatkan penghargaan sebagai “Best Tightening Tread Award 2016 – 2019” (APTOS), “Anti Aging Trophy 2018” (ALGENESS).

Klinik Dermaster Indonesia tak diragukan lagi sebagai klinik terbaik di Indonesia karena telah meraih banyak penghargaan yang diberikan dengan hasil survei oleh Asosiasi Badan Riset terpercaya seperti SurveiOne, SuccessResearch, dan Tran n Co.

Penghargaan tersebut di antaranya Editor’s Choice Award 2019 OMNI Marketing Communication of the years dari Marketeers, Perawatan Filler Berbahan Agar- Agar Pertama di Indonesia 2019 dari Info Brand, Highly Recommended Skincare Product 2019-2020 dari Award Center, Highest Contribution to the Medical Aesthetic field in Indonesia for APTOS Thead Lifting 2019 dari PT Lautan Luas Abadi, kemudian awal 2020 Dermaster mendapatkan awarding Top Digital PR Award dari Info Brand , Top Digital Company Award dari Majalah Marketing dan masih banyak penghargaan lainnya.

CM

(Wul)