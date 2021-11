SALAH satu jokes yang kerap diungkapkan pada saat pernikahan adalah katering akan lebih diingat ketimbang pengantinnya itu sendiri. Nah, mungkin inilah yang dipikirkan Paris Hilton pada pernikahannya.

Jokes aside, memang sebagai sosialita, pastinya Paris Hilton yang menggelar pernikahan glamor dan mewah, apalagi di gelaran hari bahagia sepenting hari pernikahannya.

Ya, di gelaran acara pernikahan Paris Hilton dan Carter Reum pada Kamis 11 November lalu, kemewahan acara bukan hanya bisa terlihat dari lokasi, tamu undangan yang hadir atau empat gaun pengantin yang dikenakan oleh sosialita tajir 40 tahun tersebut. Tapi juga bisa terlihat jelas dari menu sajian makanan dan minuman yang dihidangkan Paris kepada para tamu.

Paris sendiri diketahui mempercayakan urusan sajian makanan dan minuman di pesta pernikahannya kepada katering terkenal dari Chef Wolfgang Puck. Pertama, sebagai menu pembuka alias starter, para tamu dihidangkan salad pir Asia dengan buah ara, saus delima, dan manisan pecan yang disajikan dengan tortelloni butternut squash yang dibumbui dengan brown butter dan sage yang renyah. Bermacam-macam roti dengan mentega krim manis juga ditawarkan sebagai starter.

Nah, highlight menu makanan pernikahan Paris ada di menu hidangan utama. Melansir Page Six, Sabtu (13/11/2021) untuk main course, Paris menyiapkan ikan bass panggang dan daging steak strip New York lengkap bersama kentang Yukon Gold yang di atasnya diberi krim asam dan kaviar serta detail balutan daun emas.

Sedangkan untuk makanan penutup, Chef Wolfgang Puck membuat kue cokelat tanpa tepung yang dimakan bersama es krim kopi, buah-buahan dengan almond, serta es krim vanila.

Tak hanya 3 set meal course, di pernikahan Paris juga tersedia aneka makanan lezat lainnya. Mulai dari olahan daging bebek, lumpia sayuran udang renyah, telur puyuh dengan kaviar, pizza salmon asap dengan kaviar, dan tartare tuna pedas Spago Signature. Bahkan sosialita cantik ini juga menyiapkan cemilan tengah malam, seperti keju panggang, burger keju mini, kentang goreng lemak bebek, hingga macarons.

(mrt)