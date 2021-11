TITI DJ mewariskan bakat di bidang tarik suara kepada sang putri. Stephanie Poetri. Putri bungsu sang diva Tanah Air berhasil go internasional dan tergabung dengan label rekaman 88rising bersama Rich Brian dan Niki Zefanya.

Stephanie Poetri sendiri dikenal setelah lagu ciptaannya ‘I Love You 3000’ viral, bahkan masuk dalam jajaran Top 50 Global Viral di Spotify Malaysia, Thailand, Singapura dan Taiwan. Prestasi terbaru tampil di Head In The Clouds Festival Amerika Serikat.

Sementara, selain memiliki suara emas, paras cantik perempuan kelahiran 20 Mei 2000 tersebut juga membuat banyak orang menyukainya. Mengintip media sosial Instagramnya @stephaniepoetri, Ia cukup aktif mengunggah fotonya. Berikut 5 Potret Cantik Stephanie Poetri!

1. Outfit manggung di Head In The Clouds, Amerika Serikat





Stephanie kerap kali mengenakan pakaian yang sopan dan tertutup. Stephanie memilih cardigan putih dipadu dengan dress hijau motif jeruk. Rambut pirang panjangnya pun dibiarkan terurai natural. Terlihat segar dan muda.

2. Eyes on me





Foto selfie memperlihatkan mata cokelatnya dengan riasan winged liner pun menuai sorotan. Sang ayah berkebangsaan Amerika, itu sebabnya wajah Meni seperti bule.

3. Tetap mempesona dengan kacamata





Urusan gaya berpakaian dan penampilan, Stephanie selalu mengutamakan kenyamanan. Sweater oversized, kacamata bulat, rambut terurai, dan tanpa riasan adalah go-to look andalannya!

4. Berani bareface Fitur wajahnya yang indah dan struktur rahang yang tegas membuat Stephanie tak perlu bersusah payah untuk tampil cantik. Foto ketika golden hour saja sudah cukup, memperlihatkan wajahnya yang glowing dan mulus. Rambutnya juga seringkali dibiarkan terurai kesan messy effortless. 5. Penampilan imut Stephanie Nah, kali ini rambutnya ia ikat ala piggy buns dan menyisakan poninya saja. Gemes banget ya, ditambah pose duck face nya!