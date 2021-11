AKUN Twitter @30secondbloom tiba-tiba viral. Unggahannya yang menampilkan foto sepiring menu ayam goreng dan foto mangga potong viral dengan lebih dari 1.046 netizen lain membagikan ulang.

Kehebohan unggahan ini karena ada misteri yang coba dipecahkan si netizen lewat secarik kertas memo harga dari mangga potong yang dipesan si netizen. Dari memo tersebut, dia menemukan makna misterius yang kemudian menjadi perbincangan di media sosial.

Jadi, awalnya dijelaskan si netizen kalau dia dan temannya dengan nama akun Twitter @durenkalibata makan di tempat ayam goreng di bilangan Jakarta. Mereka tidak menyebutkan detail lokasi tempat makannya. Kejadian ini terjadi pada 12 November 2021. Menurut penurutan netizen, tempat makannya ramai dan ada yang jual mangga di luar restoran.

Setelah duduk dan memesan makanan, si netizen melihat kalau banyak konsumen restoran memesan mangga yang dijual di luar restorannya. Pihak restoran pun ternyata tidak mempermasalahkan kalau ada pelanggan yang mau bawa masuk mangga yang dijual di luar tersebut.

Si netizen ini pun ikut memesan mangga potong nan segar tersebut. Dia menjelaskan, kalau mangga dijual oleh dua orang, satu adalah ibu-ibu yang diperkirakan berusia 50 tahun, satunya mas-mas yang usianya sekitar 20 tahunan.

Ibu-ibu bertugas sebagai pemotong mangga, sedangkan mas-masnya yang terima orderan sekaligus mengantar orderan. Nah, kejanggalan mulai terjadi di sini. Ya, jika dilihat dengan seksama, kertas orderan bukan bertuliskan mangga tetapi m111990 Rp30 ribu.

"Respons pertama gua adalah diam, mencoba menerka, mikirnya emang alay kali, ya, yang jualan dan jadiin becandaan. Gua dan Grace enggak nanggepin itu apa-apa dan cuma ngetawain aja. Mangga kok jadi m111990?" tulis si netizen.

Lalu, setelah selesai makan, si netizen bersama temannya bayar tagihan orderan. "Tentu bayarnya beda, ayam goreng ke restoran, mangga ke luar," jelas si netizen.

Setelah semua beres, si netizen ini mulai merasa ada yang janggal dengan memo orderan mangga Rp30 ribunya. Sampai mereka menemukan makna di balik m111990 tersebut.

"Setelah diusut, ternyata tulisannya itu M 11 1990 atau monday November 1990," terang si netizen.

Ia pun coba menjumlahkan tanggal-tanggal di hari Senin pada November 1990 yang mana itu adalah 5, 12, 19, dan 26 yang jika ditotal 62. "Sampai sini kita buntu lagi. What are we supposed to do with this number?" kata si netizen.

Tak mau menyerah, si netizen coba mengulik lebih jauh makna di balik m111990 yang dia temukan tersebut. Dia menemukan beberapa hal aneh yang terjadi pada penjual mangga.

Hal yang ditemukan si netizen adalah ada orang-orang yang cuci tangan tapi enggak matikan kran air, mas-mas mengantar makanan pakai troli dan sampai memegang piring saking banyaknya pesanan, tapi sendirian. Padahal banyak pegawai lain yang cuma berdiri doang tapi tidak membantu. Lalu, rasa makanannya biasa saja tapi ramai banget.

Entah bagaimana, si netizen ini kemudian menyangkut pautkan angka 62 dengan kode telepon Indonesia. Tapi, itu tidak menjelaskan apapun terkait dengan kode m111990 yang disampaikan si penjual mangga.

"Kita bingung banget, masalahnya kita di Indonesia dan +62 ini enggak ngejelasin apapun. Tapi kita yakin ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di tempat ini dan abang mangga itu sudah usaha buat ngasih tahu ke kita dan kita enggak mau menyia-nyiakan kepercayaan itu," tulis si netizen dengan yakin.

"Sejauh ini, gua meyakini beberapa hal. Pertama, abang mangga ini saksi dan enggak bisa sembarangan ngomong atau lapor, gerak geriknya diawasi dan terbatas. Kedua, orang yang mengawasi dia pasti bakal ada terus di tempat which is pegawai di restoran itu atau ibu-ibu penjual mangganya," ungkap si netizen.

Unggahan ini benar-benar menyita perhatian. Sampai berita ini dimuat di MNC Portal, sudah lebih dari 7,2 ribu netizen menyukainya. Komentar yang masuk pun amat banyak, namun kebanyakan ikut pusing, beberapa mengira si netizen menyalahkan harga mangga yang terlalu mahal. "Gue pikir mau protes soal harga mangga sepiring Rp30 ribu," tulis akun @nengkvntilan***. "Jadi mau marah baca thread ini. Enggak ngerti," komen @non_gg***. "Aku tahu, sebenarnya mereka sedang dikendalikan seseorang. Tulisan itu merupakan sebuah sapaan buat kamu sama temanmu dari dia yang ngendaliin mereka. Hati-hati saja, kalau akhir-akhir ini kamu sama temanmu sering melihat benang. Jangan-jangan kamu sama temanmu bakal jadi target selanjutnya," tulis @kafirmili*** ikut membuat spekulasi. "Waduh, M111990 kayaknya emang itu kode, deh. Coba mas mungkin biar makin jelas, digali lebih dalam mungkin bisa sembunyi-sembunyi pas beli dan mau bayar sekalian selipin kertas juga isi beberapa pertanyaan. Gitu?" saran @aburaud***.