DOKTER Obstetrician Gynecologist (OBGYN), dr. Benediktus A,MPH,Sp.OG(K) membagikan potret kebahagiaan sepasang suami istri yang sukses dalam melakukan proses Frozen Embryo Transfer (FET) untuk menghasilkan anak keduanya.

Melalui akun Instagram pribadinya @drbennyarifin, dr. Benny mengunggah foto kelahiran bayi perempuan tersebut sembari menuliskan caption 'Oldest' baby girl foto bareng 'saudara kembar' nya.

Tak hanya itu, dr. Benny juga menjelaskan mengenai usaha yang ditempuh pasangan suami istri Aisyah Fiyanti dan Rifki tersebut untuk memperoleh keturunan.

"Puji syukur kepada yang Maha Kuasa, hari ini momen penuh kebahagiaan datang dari salah satu pasangan yang meniti buah hati. Pasangan Aisyah Fiyanti dan Rifki yang sudah lama menikah (12 tahun), 6 tahun yang lalu (2015) mengawali proses bayi tabung," tulis dr. Benny.

Dari hasil bayi tabung yang dilakukan pasangan tersebut pada 2015, lahirlah Achmad Rifansyah (Evan), anak laki-laki pertama mereka di 2016. Masih ingin melakukan keturunan, pasangan ini melakukan Frozen Embryo Transfer (FET) pada 2021.

"FET dilakukan dari embryo yang telah disimpan selama enam tahun lalu. Dan berhasil hamil lagi dengan sehat hingga lahirnya Khadijah Adzkiya pada tanggal 11.11.2021 hari ini," lanjut dr. Benny.

Dokter Benny melanjutkan, karena berasal dari embrio yang sudah di frozen selama enam tahun, kini bayi Adzkiya dinobatkan menjadi one of the 'oldest' baby girl ini Morula Surabaya di 2021.

"Bagi saya, momen ini merupakan pengalaman dan berita gembira. Tuhan memberikan lagi kesempatan pada saya untuk menyaksikan kuasanya yang luar biasa untuk pasangan ini. Ini juga sekaligus menjawab beragam pertanyaan dan keraguan tentang berapa lama embrio bisa disimpan. Jawabannya: 'belum ada batasan waktu tertentu', tuntasnya.

(DRM)