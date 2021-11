Siapa sih yang tidak mengenal merk Adidas? Adidas sangat terkenal dengan produk pakaian dan sepatu olahraganya. Namun lebih dari itu, Adidas memiliki banyak produk seperti sandal Adidas, jaket dan lain sebagainya. Produk milik Adidas memiliki ciri khas kasual namun masih terlihat keren.

Brand yang identik dengan warna hitam dan putih ini selalu memiliki gebrakan baru pada setiap produknya. Tidak heran jika banyak konsumen yang menunggu-nunggu produk terbaru dari Adidas. Salah satu produk yang banyak ditunggu banyak orang adalah sandal Adidas.

Dapat dilihat, variasi sandal Adidas sebelumnya memiliki model yang sama yaitu hampir seluruhnya berjenis Slip On. Adidas sangat jarang mengeluarkan produk sandal flip flop. Hal ini dikarenakan sandal Slip On lebih banyak diminati oleh konsumen. Berikut 5 sandal slip on Adidas terfavorit.

Lima Sandal Slip On Terfavorit

Sandal Slip On menjadi favorit sebagian orang karena penggunaannya yang simpel dan memberikan kesan santai. Banyak vendor yang mulai mengembangkan produk sandal Slip On karena banyak anak muda yang menyukainya. Terlebih lagi, dengan sandal Slip On Anda dapat dengan bebas bergaya dan menyesuaikan berbagai outfit yang Anda gunakan.

Menggunakan sandal juga membuat kita lebih mudah untuk beraktifitas, seperti masuk atau keluar ruangan. Jika dibandingkan dengan menggunakan sepatu yang setiap kali kita ingin keluar ruangan harus mengikat talinya terlebih dahulu. Berikut lima sandal slip on terfavorit pilihan masyarakat.

1. Adidas Adilette Slides

Anda ingin sandal yang dapat digunakan untuk berolahraga? Maka Adidas Adilette Slides adalah solusinya. Dengan sandal Adidas satu ini Anda dapat beraktivitas dengan aktif secara santai. Sandal ini menampilkan warna hitam dan putih, sebagaimana yang kita tahu kedua warna tersebut adalah identitas dari brand Adidas.

Salah satu hal yang menjadi istimewa dari sandal ini yaitu sudah dilengkapi dengan strap. Strap tersebut bisa kita sesuaikan dan terdapat bantalan kaki yang sangat lembut dan membuat kita nyaman ketika menggunakannya. Sandal ini menonjolkan desain sport-inspired yang sangat modern dan dapat menghasilkan suguhan yang minimalis.

Nama Adidas yang terletak pada atas sandal cukup menjelaskan bahwa sandal ini adalah merk dari Adidas. Sehingga ketika menggunakannya, setiap orang akan memiliki rasa bangga atas sandalnya.

2. Adidas Adilette Aqua

Sandal Adidas satu ini sangat cocok untuk para wanita masa kini yang ingin tampil lebih trendy. Karena warna dari sandal ini adalah merah muda. Dimana warna tersebut menunjukkan sisi feminin. Kenyamanan kaki Anda adalah tanggung jawab Adidas, karena pada sandal ini, Adidas membuat permukaannya sangat mulus. Dengan begitu, maka kaki Anda akan merasakan kenyamanan yang tiada tara.

Terdapat 3 stripes yang terbentang sepanjang bagian atas dengan model bandage. Bantalan tersebut dibuat seempuk mungkin sehingga sandal ini akan sangat nyaman ketika Anda gunakan di dalam maupun di luar kamar mandi. Ya, sandal ini memiliki multifungsi, Anda dapat menggunakannya di luar ruangan maupun di dalam ruangan.

3. Adidas Adissage Slides

Anda suka dipijat? Sandal ini mungkin saja cocok dengan gaya Anda, karena sandal ini memiliki tonjolan yang dapat merefleksikan telapak kaki Anda. Sehingga telapak kaki Anda akan merasa seperti dipijat. Tenang saja, tonjolan refleksi ini tidak keras dan sakit ketika digunakan, malah sebaliknya. Tonjolan fleksibel ini sangat lembut serta fleksibel. Sandal Adidas Adissage Slides ini memang didesain untuk memulihkan kaki setelah olahraga.

Sandal ini juga dapat Anda gunakan apabila sedang lelah, karena dapat merefleksikan telapak kaki. Sama seperti sandal Adidas lainnya, bagian upper atau atas dari sandal ini memiliki model bandage. Namun yang membedakan adalah kita dapat mengatur ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita.

4. Adidas Adilette Comfort

Pada tahun 1972, sandal Adilette menjadi sandal favorit pilihan para pecinta pantai serta perenang. Memang. Adidas memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, karena mampu menembus pasar mulai dari atlet, artis hingga masyarakat biasa. Banyak yang senang dengan varian produknya.

Seperti halnya dengan sandal Adilette, kini varian ini kembali dipopulerkan oleh Adidas. Walaupun sudah populer di tahun 1972, sandal ini tetap cocok digunakan sampai saat ini. Adapun motif dari sandal Adidas satu ini yaitu adanya banyak logo yang tersusun pada upper sandalnya.

Bandage tersebut dibuat selembut mungkin agar tetap nyaman digunakan di kaki. Walau bagaimanapun kenyamanan adalah hal yang utama ketika menggunakan sandal. Footbed pada sandal ini juga diberikan untuk dapat menunjang stabilitas yang sudah dikenal di sandal ini.

Anda akan merasakan nuansa sporty apabila menggunakan sandal satu ini. Terlebih lagi dengan warnanya yang monokrom yaitu hitam dan putih. Warna tersebut sangat menjelaskan bahwa sandal ini adalah besutan dari merek Adidas.

5. Adidas Duramo SL

Anda membutuhkan sandal yang dapat digunakan dalam perjalanan? Adidas Duramo SL adalah jawabannya. Sandal Adidas ini menyuguhkan gaya yang klasik di tampilannya. Terdapat 3 stripes yang terdapat pada bagian atas jari, membuat penampilannya lebih keren dan trendy.

Sandal ini juga memiliki strap yang berada di pergelangan kaki dan bisa kita sesuaikan untuk membuat sandal kita terasa lebih pas saat melakukan aktivitas. Sol pada sandal ini juga sudah menggunakan Midsole Light Motion yang sangat lembut dan dapat menambah rasa nyaman ketika menggunakannya seharian.

Demikian 5 sandal Adidas Slip On favorit yang menjadi pilihan banyak konsumen. Dengan beberapa sandal diatas, Anda dapat menonjolkan sisi fashionable dari diri Anda.

