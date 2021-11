Story of Dinda: Second Chance of Happiness, konten original Bioskop Online terbaru sudah mulai tayang sejak 29 Oktober 2021. Film ini merupakan spinoff dari Story of Kale: When Someone’s in Love dan juga bagian dari Universe NKCTHI. Sehingga di dalamnya pun masih mengangkat kisah hubungan Kale (Ardhito Pramono) dan Dinda (Aurelie Moeremans).

Namun kali ini kisah disampaikan dari sisi Dinda. Sayangnya, kisah Kale dan Dinda berakhir di sini karena Dinda ternyata memilih cinta yang lain, yaitu Pram (Abimana Aryasatya). Pram adalah sosok laki-laki yang menurut Dinda lebih bisa memberikan kesempatan kedua untuknya dalam memperjuangkan sebuah hubungan untuk menemukan kebahagiaan.

Baca Juga: Studi: Patah Hati Meningkat Selama Pandemi Covid-19

Kira-kira bagaimana ya dari sisi Kale yang kali ini harus patah hati? Buat kamu yang juga baru mengalami hal serupa seperti Kale, enggak perlu galau terlalu lama, cobalah beberapa tips berikut ini.

Beri waktu untuk bersedih

Tidak masalah kalau harus sedih dan meluapkan emosi. Setiap orang punya cara sendiri untuk mengungkapkan kesedihan, berikan waktu untuk dirimu untuk melepaskan sedih itu, untuk sementara waktu.

Me time dan self-care

Setelah itu, manjakan dirimu, lakukan hal yang menyenangkan. Karena melepaskan emosi pastinya melelahkan, sekarang giliran kamu untuk mengembalikan semua energi yang hilang. Beri tahu orang terdekat jika kamu membutuhkan barang-barang tertentu.

Lakukan hobi atau kegiatan yang biasanya membuatmu bahagia

Mulai dari jalan-jalan cari suasana baru,baca buku sampai nonton series lucu. Atau bisa juga, kalau berbakat, bikin lagu. Siapa tahu lagu buatanmu bisa jadi soundtrack series atau film. Patah hati tetap menjadi hal yang tidak menyenangkan, tapi kamu juga bisa mengubahnya menjadi pengalaman berharga yang membuahkan hal manis di kemudian hari.

Mau tahu kira-kira seperti apa cerita Kale di film ini? Apakah Dinda benar-benar mendapatkan kebahagiaan bersama Pram? Langsung tonton Story of Dinda untuk menemukan jawabannya. Film ini dapat diakses di Bioskop Online, melalui situs www.bioskoponline.com dan juga melalui aplikasi, yang dapat diunduh di App Store dan Google Play Store, dengan harga tiket Rp25.000,-.

CM

(Wul)