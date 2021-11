GELARAN Anugerah Musik Indonesia - AMI Awards 2021 yang berlangsung pada Senin 15 November 2021 berlangsung meriah. Sejumlah deretan musisi mengisi daftar pemenang AMI Awards 2021, termasuk pedangdut top Tanah Air, Ayu Ting Ting.

Bahkan, perempuan asal Depok ini mendapat penganugerahan AMI Awards 2021 kategori Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Dangdut Elektro Terbaik. Saat mendapatkan penghargaan, Ayu Ting Ting tampil cantik mengenakan gaun mewah berwarna hijau.

Tak hanya Ayu, desainer ternama Ivan Gunawan rupanya juga hadir pada malam AMI Awards 2021. Seakan tak ingin kehilangan momen, keduanya pun mengabadikan potret bersama. Ivan dan Ayu tampak kompak berpose senyum bahagia.

Penasaran seperti apa potret Ayu Ting Ting di acara semalam? Mengutip akun Instagram pribadinya @ayutingting92, berikut deretan potretnya.

Bahagia memegang piala





Meraih penghargaan di salah satu kategori AMI Awards 2021, Ayu Ting Ting tampak tersenyum bahagia. Ia memamerkan giginya yang putih dan rapi, juga balutan makeupnya yang bercahaya.

"Alhamdulillah thank you for the award @amiawards 🙏🏻❤️💃🌟 makasih jg utk semua yg udah selalu support aku, smg aku bisa lebih baik lg dan memberikan karya" yg terbaik utk semua amin luv u all...... ❤️ lucky to have u all 🏆," tulisnya di kolom caption.

Mencium piala tersebut





Terharu sekaligus bangga, ternyata usaha dan kerja keras yang dilakukan Ayu Ting Ting selama ini membuahkan hasil. Ya, kini prestasinya nambah satu lagi! Karenanya, Ayu pun berusaha mencium piala yang baru saja diraihnya itu.

Tampil memesona dengan gaun hijau





Gaun hijau yang penuh dengan glitter itu membuat Ayu Ting Ting bermandikan cahaya. Walau terlihat simpel, namun gaun tersebut sangat mewah dikenakan penyanyi dangdut yang booming dengan lagu alamat palsu itu.

Foto bareng Ivan Gunawan

Foto Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan di acara semalam sangat serasi. Keduanya kompak melemparkan senyum ke arah kamera. Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik, disisi lain, Ivan Gunawan juga ganteng abis! Cantik dengan makeup flawless Wajah Ayu Ting Ting benar-benar terlihat glowing dengan balutan makeup flawless yang dikenakannya. Enggak kalah kok sama artis Korea! Lihat saja, wajahnya yang mulus itu dibalut dengan makeup bernuansa pink! Eyeliner yang dibuat wings di bagian ujungnya juga membuat matanya semakin menyala.