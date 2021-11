Spesial merayakan HUT MNC Group yang ke-32 tahun, RCTI+ menghadirkan “The Famous” dengan tema “The Magnificent Three” spesial Valencia Herliani Tanoesoedibjo, Jessica Herliani Tanoesoedibjo dan Clarissa Herliani Tanoesoedibjo. Pada kesempatan ini, mereka bercerita tentang bagaimana struggle menghadapi stereotype “anak orang kaya”.

Valencia Herliani Tanoesoedibjo mengatakan bahwa ia adalah dirinya sendiri. Bukan seperti ayah dan ibunya. “I'm not my parents, like I'm not pak HT, I'm not Ibu Lili gitu. Saya adalah diri saya sendiri gitu. Saya gak choose untuk to be born in this position, semua orang gak ada yang bisa milih kan kita lahir di mana.” Ungkap Ibu Valencia.

Valencia juga menambahkan, bahwa dengan melakukan semua dengan caranya sendiri membuat dirinya merasa less insecure. “Maybe memang mungkin ada responsibilities yang i have to take on, tapi at the same time ya i can do things my way juga. itu yang bikin aku lebih merasa less insecure juga gitu.“

Berbeda dengan Valencia, menurut Jessica Herliani Tanoesoedibjo dirinya sudah lelah jika harus terus membuktikan kepada orang lain. Karena semua orang memiliki porsi dan bakatnya masing-masing. “Kayaknya capek deh kalo misalkan mikirnya tuh pengen buktiin diri ke orang-orang gitu. Capek banget gitu. Karena menurut aku semua orang memiliki porsi beda-beda. Karena kita semua diberi bukan cuman kesempatan tapi juga different strengths, different gifts.” Ucap Jessica.

Sedangkan Clarissa Herliani Tanoesoedibjo lebih penting untuk membuktikan diri untuk diri sendiri dan terus berusaha untuk percaya diri dan selalu bahagia. “Lebih penting untuk membuktikan diri untuk diri sendiri gitu. “I will never be able to live up to anybody's expectations if I'm not happy with myself juga kan ya. Jadi, what matters most is my own confidence, happiness.” Ungkap Clarissa.

Walaupun lahir dari keluarga berada, Valencia, Jessica dan Clarissa Tanoesoedibjo berhasil membuktikan bahwa mereka tetap menjadi dirinya sendiri dan hidup dengan mandiri. Penasaran tentang kisah hidup mereka? Saksikan “The Famous ” episode “The Magnificent Three” selengkapnya eksklusif di RCTI+!

(DRM)