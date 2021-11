DIVA pop Taylor Swift baru saja merilis video klip terbaru, I Bet You Think About Me. Dalam video klip yang disutradarai oleh aktris Blake Lively tersebut, Taylor tampil memukau salah satunya dalam balutan dua gaun pengantin model ballgown.

Dua ballgown, warna putih dan merah yang dipakai saat Taylor beradegan dengan kekasih fiksinya tersebut merupakan rancangan dari Nicole + Felicia Couture. Terlihat begitu megah, dramatis sekaligus cantik, ballgown dengan detail sulaman bunga-bunga tersebut dibuat oleh duo desainer dari Taiwan tersebut dalam waktu yang lama.

Seluruh atelier Nicole + Felicia, seperti dilapor Page Six, Rabu (17/11/2021) diketahui mengerjakan dua gaun pengantin Taylor tersebut selama 1200 jam. Mengingat gaun model strapless ini masing-masing menghadirkan detail fitur ekor panjang menjuntai dengan 2500 bunga handmade dengan tulle warna berbeda, organza, dan jaring untuk menciptakan highlight dan depth yang berbeda.

Nicole dan Felicia menyebutkan, dua gaun tersebut merefleksikan dualitas dari musik Taylor sendiri.

“Gaun-gaun ini mencerminkan dualitas musik Taylor, kepekaan abadi dengan sentuhan modern, untuk meniru ketidakaturan alami bunga alami, kami menciptakan kelopak bunga dalam tujuh ukuran dan fabrikasi yang berbeda,” kata Nicole dan Felicia.

Begitu selesai dirancang, keindahan akan dua gaun ini disebutkan bahkan membuat stylist Taylor Swift, Joseph Cassell Falconer mengaku pada Nicole dan Felicia bahwa ia dan Blake sampai berkaca-kaca melihat kecantikan gaun tersebut.

(DRM)