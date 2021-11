PARA Idol K-Pop memang memberikan dampak pada tren fashion di seluruh dunia. Bukan hanya gaya berpakaian dan aksesori yang mereka gunakan, tapi juga gaya rambut dan warnyanya yang mencolok.

Apalagi, setiap ingin mengeluarkan album baru, para idol Korea ini gerap muncul juga dengan gaya rambut baru. Nah, memasuki penghujung tahun, mungkin sudah banyak dari Anda bosan dengan gaya rambut yang dipakai sekarang. Tapi masih bingung mau ganti model gaya rambut seperti apa.

Well, beberapa gaya rambut trendi yang dikenakan para bintang K-Pop di musim ini mungkin bisa jadi inspirasi gaya untuk Anda. Mewarta Soompi, yuk intip lima inspirasi gaya rambut ala yang tengah hits dari para bintang K-Pop di bawah ini.

Pumpkin spice hair

Warna ini sepertinya selalu muncul kembali di setiap periode akhir tahun, warna klasik seperti daun yang berjatuhan di musim gugur. Toen warna hangat dan terang yang cocok dikenakan di akhir tahun dengan cuaca yang semakin dingin. Contohnya seperti yang ditampilkan oleh Chaeryeong ITZY, Sieun STAYC, Ningning Aespa, dan Seulgi dari Red Velvet.

Choppy bangs

Tampilan yang sedikit tampak berantakan belum selesai, tapi tetap terlihat super chic. Pinggiran poni yang bertekstur dan tidak tepat ini benar-benar mengingatkan pada gaya hasil potong poni sendiri di rumah. Poni berantakan satu ini disebut lebih gampang dibuat daripada poni model blunt bangs. Ambil beberapa inspirasi dari poni ala Wendy Red Velvet, Mimi Oh My Girl, Taeyeon Girls Generation, atau Momo TWICE.

Double ponytails

Bukan satu tapi langsung dua ikat kuncir kuda. Ya, ponytails yang selalu hits dari masa ke masa. Entah itu dikuncir tinggi, rendah, dikuncir longgar atau kencang. Model rambut seperti yang dipakai Irene Red Velvet, Lisa BLACKPINK atau Nayeon TWICE ini juga cocok untuk rambut pendek atau semi panjang.

Kepang jarang Nah, kalau gaya rambut yang satu ini katanya cocok bisa dipilih bagi yang belum siap berkomitmen potong poni. Gaya kepang jarang, sejumput kepang yang sekilas malah terlihat hampir tidak ada. Diselingi di seluruh sisa rambut adalah cara keren pada tampilan yang sederhana. Contoh gaya rambut kepang jarang bisa Anda lihat pada gaya rambut dari IU, Jennie BLACKPINK, Felix Stray Kids, dan Jaehee Weekly. Waves of waves Gaya rambut berombak dan bervolume fokus menampilkan hasil akhir waves yang menambahkan tekstur dan volume. Jika masih ragu, coba sontek style rambut waves of wave ini dari Chaeyoung TWICE, Sunmi, Karina Aespa, atau Joy Red Velvet.