BANYAK orang memanfaatkan es batu untuk mendinginkan atau memberikan sensasi dingin pada minuman mereka. Tapi, sebenarnya es batu juga bisa digunakan untuk hal lain loh.

Di bidang kesehatan, es batu dapat digunakan untuk menurunkan demam, mengompres pembengkakan dan nyeri otot. Selain itu, Es batu memiliki banyak manfaat seperti tampilan yang glowing dan dewy. Bukan hal baru memanfaatkan es batu dalam kesehatan dan kecantikan.

Sementara di bidang kecantikan, es batu juga memiliki banyak manfaat, terutama jika diaplikasikan pada kulit wajah. Seperti beberapa manfaat yang telah HighEnd rampung bagi Anda. Simak berikut ini!

Manfaat es batu untuk kulit:

- Meredakan inflamasi seperti kulit terbakar sinar matahari, alergi, dan ruam.

- Meredakan kemerahan dan rasa sakit pada jerawat melalui efek dingin es.

- Mengencangkan kulit sehingga garis-garis halus pada kulit berkurang

- Mengurangi pembengkakan pada wajah, terlebih kantung mata, serta mengurangi lingkar hitam kantung mata.

- Meningkatkan daya serat kulit pada produk-produk skincare.

Mengaplikasikan es batu pada wajah sebelum make up dapat menghasilkan final look yang dewy dan terlihat sehat. Di samping itu, es batu dapat membuat make up tahan lebih lama karena efek dingin dari es membuat pori-pori kulit mengecil. Artinya, minyak yang diproduksi kulit akan berkurang sehingga tidak merusak make up.

Sebelum mengaplikasikan es batu pada wajah, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pastikan Anda mencuci tangan dan wajah dengan bersih menggunakan air suhu ruang. Gunakan kain atau alas bersih agar es tidak langsung menempel pada kulit. Terakhir, jangan tempelkan es dalam waktu lama karena akan mendatangkan ice burn.

(mrt)