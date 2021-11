XAVIERA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube channel miliknya.

Sampai saat ini Xaviera mendapat banyak dukungan positif dari para penonton yang terhibur oleh karya-karyanya. Kini, channel-nya pun mencapai lebih dari 119.000 subscribers.

Xaviera merupakan salah satu mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Bagi warga negara Korea sendiri, menjadi mahasiswa KAIST merupakan kebanggan tersendiri karena sulitnya tes dan persyaratan untuk diterima. Xaviera, remaja kelahiran 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Kali ini Xaviera membagikan vlog yang menunjukkan kegiatan sehari-harinya sebagai mahasiswi di Korea. Tidak sendirian, Xaviera bersama teman-teman janjian untuk belajar bersama. Xaviera memilih Study Cafe yang diperuntukkan untuk para pelajar.

Ia pun mengungkapkan bahwa belajar di kafe atau yang biasa disebut dengan istilah kape gongbu merupakan salah satu budaya belajar para mahasiswa di Korea Selatan.

Sebelum masuk ke Study Cafe, Xaviera menggunakan mesin untuk menyewa dan memilih tempat duduk. Terdapat pilihan jam dengan tarif yang beragam juga, lho. Suasana di dalam kafe terlihat nyaman dan tenang. Terdapat berbagai fasilitas unik seperti selimut, minuman gratis, dan lain sebagainya.

Belajar di suasana yang baru bersama teman, membuat Xaviera makin semangat belajar. Bagi yang sudah penasaran dengan kegiatan sehari-hari Xaviera, yuk simak video lengkapnya hanya di YouTube channel Xaviera Putri!

(mrt)