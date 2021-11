JAKARTA – Episode 6 Once Upon a Time in Chinatown memperlihatkan aksi Zack Lee memasak bakmi untuk Tirta Lie, pakar bakmi Indonesia. Ternyata, keahlian Zack Lee dalam membuat bakmi didapat dari ibu-ibu tetangga Zack Lee di mana dia dulu pernah tinggal.

Bakmi simpel buatan Zack tersebut akhirnya dicoba oleh Tirta. “Memang, Tirta Lie Approved itu pantas diberikan kepada Zack,” kata Tirta Lie sambil tersenyum-senyum setelah mencoba bakmi buatan Zack.

Once Upon a Time in Chinatown adalah original series Vision+ dan Lifelike Pictures tentang restoran-restoran legendaris di kawasan Kota Tua Jakarta. Di episode 6 Once Upon a Time in Chinatown kali ini membahas tentang Bakmi Acang, salah satu rumah makan bakmi yang sangat terkenal di Jakarta.

Bakmi Acang merupakan salah satu bagian dari dinasti bakmi di Jakarta, yang berawal mula dari puluhan tahun yang lalu. Menariknya, para pemilik restoran dari dinasti tersebut masih memiliki hubungan keluarga sampai sekarang.

Pemilik restoran Bakmi Acang yang sekarang bercerita bagaimana asal-usul dinasti bakmi tersebut bermula dari kerja sama ayahnya dengan pemilik Mi Asuk dan pemilik tempat rumah makannya.

“Ko Asuk ini sama bapaknya Ko Acang, istri-istrinya ternyata kakak beradik. Akhirnya mereka gabung menjadi Bakmi Ayam Istimewa di tahun 60-an. Sekarang, rumah makan seperti Bakmi Asui, Bakmi Acang, dan Bakmi Asuk memiliki kaitan yang sangat menarik. Akhirnya saya buat satu silsilah untuk mereka, dan saat saya post di media sosial, orang-orang akhirnya tahu kalau mereka semua bersaudara,” ungkap Tirta Lie.

Bagaimana cerita lengkapnya dari rumah makan Bakmi Acang, serta silsilah lengkap keluarga pemilik resto bakmi tersebut sehingga sempat menjadi viral di media sosial? Tonton episode ke-6 Vision+ originals Once Upon a Time in Chinatown eksklusif di Vision+.

