AMERICAN Music Awards (AMAs) 2021 baru saja usai digelar pada Minggu 21 November waktu setempat. Disiarkan secara langsung dari Microsoft Theater, Los Angeles. Amerika Serikat, acara ini tentu saja mendapat sorotan banyak pencinta musik di dunia.

Dipandu oleh rapper papan atas, Cardi B, AMAs 2021 bukan hanya soal para pemenang. Layaknya acara bergengsi lainnya, salah satu yang menjadi sorotan adalah tampilan para artis di red carpet.

Well, dari banyaknya bintang yang hadir, kira-kira siapa saja yang disebut berhasil tampil dengan outfit terbaik? Daripada penasaran, sebagaimana diwarta Page Six, yuk intip ulasan singkat tujuh selebriti berpenampilan terbaik di AMAs 2021 versi Page Six berikut ini.

Cardi B

Didapuk sebagai host utama AMAs tahun ini, Cardi B hadir dengan gaya penampilan dramastis. Gaun strapless hitam yang ia kenakan bersama topeng emas, menutupi seluruh wajahnya yang semuanya merupakan rancangan dari Schiaparelli

Olivia Rodrigo

Penyanyi belia yang tengah hits namanya ini kembali tampil seksi di red carpet. Kali ini pelantun hits Driver Licence tersebut terlihat mengenakan dress sequin transparan tali spageti warna aqua blue dari David Koma.

Jojo

Penyanyi yang terkenal dengan lagu Too Little Too Late satu ini tampil seksi dalam balutan gaun korset bercutting cutout full beads warna silver metalik, rancangan Usama Ishtay.

Billy Porter

Bukan Billy namanya jika tak masuk dalam daftar best dressed. Ya, aktor kawakan ini kembali menghiasi daftar outfit terbaik. Datang semalam, Billy berpose di red carpet AMAs 2021 mengenakan setelan jas blazer unik warna biru elektrik dari Botter lengkap dengan payung mini sebagai headpiece. Unik dan sangat eye-catching bukan?

BTS Sebagai global brand ambassador dari rumah mode Louis Vuitton, ketujuh personel BTS tampil dalam balutan outfit gaya aman dan formal. Setelan jas keluaran Louis Vuitton dalam dua shade tone warna, hitam dan abu-abu. Machine Gun Kelly Menggandeng sang putri yang terlihat chic berbalut little black dress, MGK hadir semalam dengan mengenakan outfit special custom dari custom Ashton Michael. Winnie Harlow Winnie berhasil mencuri perhatian lewat outfit high couture yang ia kenakan. Winnie terlihat seperti prajurit jaman Roman Yunani dalam balutan cutout chain dress warna tembaga, keluaran rumah mode ternama Zuhair Murad.