CELANA jeans menjadi salah satu item fashion yang pasti dimiliki setiap orang. Setiap celana pun punya model dan motif berbeda-beda.

Celana jeans juga membuat seseorang percaya diri karena bisa dipadukan dengan busana apa saja. Rasanya Anda tak pernah mati gaya pakai celana jeans sekalipun saat WFH, pergi ke kantor atau pergi hangout.

Ya, celana jeans sangat pas dipadupadankan dengan t-shirt, kemeja, jaket, hingga outer modis. Juga bagi yang berhijab, celana jeans akan sangat pas dipadukan dengan blouse tunik, yang membuat penampilan semakin kasual.

Saking disukai banyak kalangan, banyak pelaku fesyen Tanah Air yang kebanjiran order celana jeans. Meski berbelanja dengan sistem online, masih banyak orang memburu celana jeans.

Diakui Founder Rucas Rubin Castor Muhardi, sering kebanjiran order celana jeans selama pandemi Covid-19. Bahkan dirinya berhasil dua kali memecahkan rekor penjualan celana jeans terbanyak secara online dan mendapatkan rekor MURI.

"Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung hingga mencapai pencapaian yang luar biasa ini. Kita masih harus terus meningkatkan kualitas, model, dan tentunya pelayanan," ucap Rubin lewat keterangan terulis.

Meskipun berhasil hingga titik ini, bukan tak berarti Rubin mengalami kesulitan atau kendala. Karena kebanjiran pesanan, membuatnya harus bekerja ekstra, seperti memperhatikan staf dan kualitas produksi.

"Kendalanya itu, kita harus lebih sering memperhatikan staf atau tim kita pada saat melakukan aktifitas produksi, karena harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan kualitas produk yang kami hasilkan," tambah Rubin.

Jika sebelumnya dua berkolaborasi dengan YouTuber Bimo Putra Dwitya, kali ini mendesain celana jeans dengan Tim E-sports, Bigetron.

Mengusung desain The art of paint dan The King Of Snow, Rubin membuat celana jeans identik dengan art dan modis. Untuk The Art of Paint, ada bercak cat atau splash di tiap produk yg dibuat dan bercak cat itu dibuat dengan metode hand made, dan dikerjakan satu persatu.

"Jadi setiap celana tidak ada yang sama," kata Rubin.

Sementara King of Snow itu bertema salah satu peta di permainan PUBG. "Di wilayah yang bernama Vikendi di permainan PUBG itu, Bigetron mendapatkan tittle raja di sana dan oleh kami, jins yang diproduksi berwarna seperti salju," jelasnya.