TAK hanya cantik, Luna Maya dikenal sebagai salah satu selebriti dengan gaya fashion modis. Gaya Luna bisa jadikan inspirasi dalam berbusana, termasuk outfit ke kantor.

Seiring perkembangan zaman outfit ngantor juga semakin berkembang dan fleksibel. Tidak melulu kemeja putih dengan rok atau diwajibkan formal. Nah, outfit ke kantor ala Luna Maya bisa banget kalian intip untuk inspirasi tampil stylish dan fashionable. Yuk intip 5 Outfit Inspirasi Ngantor Ala Luna Maya!

1. Kasual





Seperti yang telah dipaparkan bahwa sekarang sudah banyak tempat kerja yang tidak mewajibkan karyawannya untuk tampil formal, maka kasual adalah pilihan tepat! Walaupun nyaman dan effortless tetapi Anda juga bisa memainkan padu padan motif seperti Luna agar tidak monoton.

Luna memadukan kaus oversized motif zebra warna coklat dengan jeans potongan wide leg bagian bawah agar memberi ilusi kaki jenjang dan ramping. Lengkapi penampilan dengan tas totebag besar dan sepatu sneakers. Ready to go!

2. Cool Summer





Gaya fashion Luna ketika menghadiri fashion show di New York juga bisa dijadikan inspirasi outfit ke kantor. Gaya berpakaian ala barat, memainkan teknik layering. Luaran panjang berwarna khaki dipadukan dengan dalaman blouse warna mint.

Bawahan celana pendek diatas lutut sedikit berbahan leather model highwaist. Dilengkapi shoulder bag dan ankle boots. Pergi ngantor pakai ini bikin kalian auto keren dan terlihat pintar mix & match 10/10! Lebih cocok buat pekerja di bidang fashion sih ini.

3. Simple Trendy





Tenang aja buat yang kurang percaya diri padu padan, one set outfit adalah solusinya! Nggak pake ribet atasan dan bawahan warna dan motifnya sama jadi anti gagal dong. Keren dan keliatan effort juga penampilannya seperti Luna dengan one set stripes outfit.

Selain nyaman, kalian juga bisa ‘dress it up or down’ yang artinya pakaian satu set ini sifatnya versatile bisa dijadikan formal ataupun kasual. Tergantung aksesoris dan sepatu yang dipilih. Luna memilih tampilan formal dengan midi boots warna cokelat.

4. Fun Summer Penat akibat kerja bisa sedikit teratasi dengan pakaian yang kalian pilih lho! Coba pilih motif yang lebih ‘fun’ dan nyaman. Luna memadukan atasan blouse putih lengan panjang model knot di tengah dan agak crop. Nah, kalau untuk kalian pergi ke kantor boleh kreasikan dengan kemeja putih atau blouse putih lengan panjang model korea yang potongannya loose dan flowy agar lebih sopan. Celananya juga tak harus terpaku pada motif floral seperti Luna, alternatif seperti animal prints atau geometric yang tak kalah keren. Tinggal padukan dengan tas dan sepatu (block heels, sneakers, atau high heels sekalipun). 5. Formal Trendy Pekerja kantor yang harus tampil formal juga jangan khawatir. Outfit Luna Maya yang satu ini bisa jadi inspirasi juga! Atasan blazer warna ivory putih tulang, padukan dengan kaus putih sebagai dalaman. Bawahnya pakai celana jeans panjang yang highwaist agar kaki semakin jenjang, dan tubuh terlihat ramping. Jangan lupa padukan aksesoris kalung, jam tangan dan tas. Lalu, untuk sepatunya bisa gunakan high heels. Tampilan yang auto terlihat ‘mahal’ tanpa harus mengenakan pakaian bermerek.