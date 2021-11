ADA beberapa makanan yang tak hanya sehat, tetapi juga bisa membuat Anda cantik. Makanan-makanan ini memberikan manfaat seperti halnya produk skincare sebagai perawatan kecantikan.

Tak hanya kecantikan kulit, makanan-makanan ini juga membuat rambut indah. Seperti dilansir dari laman Bebeautiful pada Selasa (23/11/2021), berikut adalah 5 makanan yang sangat baik untuk mendukung kecantikan kulit dan rambut.

Alpukat

Sarat dengan lemak, vitamin, dan mineral, alpukat adalah salah satu buah super yang sangat dibutuhkan kulit Anda.

Dari melembabkan dan memberi nutrisi pada kulit Anda hingga mencegah berjerawat dan meningkatkan kesehatan kulit, alpukat melakukan semuanya.

Baca Juga : 5 Manfaat Alpukat untuk Kecantikan, Apa Saja?

Jamur

Jamur mungkin bukan makanan favorit Anda, tetapi manfaat perawatan kulitnya yang luar biasa akan segera membuat Anda ketagihan.

Jamur adalah sumber niacinamide yang hebat. Ini merupakan bahan utama yang melawan tanda-tanda penuaan sehingga Anda dapat mengucapkan selamat tinggal pada garis-garis halus dan kerutan dengan mudah.

Baca Juga : 8 Manfaat Jamur untuk Tubuh, Bisa Tingkatkan Kesehatan Jantung Lho

Oat

Kecuali jika Anda tinggal di bawah batu, Anda mungkin pernah mendengar tentang banyak manfaat oat untuk kulit. Oat bekerja sebagai eksfoliator yang sangat baik dan menenangkan kulit yang meradang.

Tapi tahukah Anda bahwa oat juga bagus untuk rambut Anda? Ya, dengan kandungan antioksidan dan asam lemak omega-6 yang tinggi, bahan ini membantu mencegah rambut rontok dengan memperkuat akar rambut Anda.

Kakadu plum

Jika Anda mengira jeruk adalah sumber utama vitamin C, pikirkan lagi! Kakadu Plum memiliki vitamin C sekitar 100 kali lebih banyak daripada jeruk dan dianggap sebagai sumber vitamin C terkaya di dunia. Dan itu belum semuanya.

Itu juga sarat dengan asam galat dan asam ellagic yang membantu merangsang produksi kolagen di kulit Anda untuk mengurangi garis-garis halus dan memperbaiki warna kulit Anda.

Jus bawang

Obat tertua dan paling tepercaya untuk rambut rontok adalah jus bawang. Semua berkat kandungan antioksidan dan belerang yang tinggi dalam sayuran ini, jus bawang berfungsi untuk memperkuat akar rambut Anda, meningkatkan pertumbuhan rambut dan juga membantu mencegah infeksi kulit kepala dan ketombe.