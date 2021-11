MEMILIKI kulit cerah dan bersinar merupakan impian yang umum di kalangan kaum perempuan. Mereka rela mengeluarkan biaya besar, bahkan tak sedikit mengambil jalan pintas yang justru akhirnya membahayakan kesehatan.

Salah satu cara yang umum dilakukan adalah suntik dan infus pemutih (whitening) di tempat-tempat yang menawarkan layanan suntik dan infus pemutih, bukan hanya di klinik kecantikan saja, melainkan juga di salon-salon, dan bahkan layanan dari rumah ke rumah.

Ironis, karena sebenarnya produk suntikan dan infus pemutih tidak pernah mendapat persetujuan FDA maupun BPOM, karena pemberian obat melalui jalur intravena bukanlah indikasi untuk perawatan estetika dan kesehatan.

Pemberian suntikan atau infus melalui jalur intravena diindikasikan untuk pasien yang lemah atau kritis dan tidak dapat diberikan obat melalui jalur makan/minum (peroral). BPOM hanya memberikan izin edar pada produk suplemen pemutih yang diminum (melalui jalur oral), bukan jenis suntikan/infus.

Dokter Gregory Budiman, M.Biomed, pemilik klinik perawatan kulit Get Beauty Skin Care, mengatakan, walaupun tidak diberi izin resmi oleh BPOM, masih banyak klinik dan salon yang tetap menerapkan layanan jasa suntik/infus pemutih, dan banyak orang yang menerima layanan tersebut.

“Produk Suntik/Infus Pemutih ini ilegal, tidak disetujui FDA dan BPOM. Oleh sebab itu, produksinya pun ilegal sehingga kandungannya tidak dapat dipertanggung jawabkan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Ada cara alami yang sederhana dan cukup aman untuk mendapatkan kulit bersih dan bercahaya. Berikut tips dan bahan-bahan yang dapat mencerahkan kulit secara alami.

Air Putih

Tak hanya baik bagi kesehatan, Air putih juga efektif untuk merawat kulit. Air putih dapat membantu melawan garis-garis halus dan menghilangkan tanda-tanda penuaan jika diminum dalam jumlah cukup setiap hari. Oleh sebab itu, minumlah setidaknya delapan gelas air putih dalam sehari. Anda juga bisa menambahkan irisan lemon ke dalam air tersebut, untuk hasil yang lebih baik.

Aloe Vera

Aloe vera memiliki kandungan yang dapat membantu menjaga kelembaban kulit, dan membantu proses penyembuhan maupun pertumbuhan sel. Memakai aloe vera secara rutin dapat membuat kulit sehat dan cerah.

Jus Lemon

Kandungan antioksidan dan vitamin C pada lemon dapat membantu pertumbuhan sel kulit baru dan mencerahkan kulit. Selain itu, vitamin C juga dapat mengurangi sekresi sebum dan mengencangkan pori-pori. Dengan demikian, kelembapan kulit Anda lebih terjaga sehingga akan tampak lebih cerah.

Madu & Tomat

Sifat antibakteri pada madu dipercaya dapat membantu melawan bekas luka dan bercak penuaan. Madu juga berfungsi menghilangkan sel kulit mati, melembabkan kulit dan membuat kulit lebih cerah.

Sedangkan kandungan vitamin dan antioksidan pada tomat sangat baik untuk kesehatan kulit dan memiliki sifat mencerahkan, sehingga bisa membuat kulit terlihat lebih cerah secara alami. Komposisi asam alami tomat juga bisa menyeimbangkan pH kulit, sehingga dapat menghambat produksi minyak berlebih. Kulit pun tampak halus dan cerah karenanya.

