MEDIA sosial dibuat heboh dengan resepsi pernikahan dua sejoli. Bukan karena mewah, melainkan suvenir pernikahan yang diberikan kepada tamu undangan.

Saat datang ke resepsi, setiap tamu undangan biasanya akan mendapat suvernir pernikahan berupa cermin, dompet koin, kipas, hingga gantungan kunci. Tapi pernikahan satu ini bisa dibilang unik, sebab menghadiahi ikan cupang hidup sebagai suvenir nikahan.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Senin (22/11/2021) di linimas sosial media, hal ini terungkap melalui video viral yang diunggah seorang netizen dengan akun TikTok bernama @arigat*an***_

Dalam video yang sudah mendapatkan kurang lebih 1,4 juta kali penayangan, 2760 komentar dan lebih dari 107 ribu like daripada netizen tersebut, terlihat sang netizen tengah menghadiri pesta resepsi di suatu gedung.

Sang netizen terkejut, karena mendapatkan ikan cupang yang berenang di dalam jar atau toples bening transparan kecil berisi air yang tengah dibagi-bagikan oleh salah satu staf wedding organizer (WO).

Bahkan terlihat jelas, souvenir ikan cupang itu dibagikan kepada para tamu sudah lengkap dengan satu bungkus kemasan makanan untuk ikan cupang tersebut.

“Kondangan souvenir pouch (X), kondangan souvenir cupang (V). Pulang-pulang mengemban tanggung jawab,” tulis @arigat*an***_ sebagai keterangan video. Terlihat dalam tayangan video, para tamu sedang sibuk melihat-lihat ikan cupang yang dijadikan souvenir tersebut.

Melihat cenderamata kondangan yang anti mainstream tersebut, kolom komentar akun@arigat*an***_ dibanjiri berbagai komentar dari para netizen. Ada yang menyebut ide sang pengantin benar-benar unik, ada netizen yang jadi terinspirasi, ada juga yang menyayangkan karena ikan cupang bisa mati jika tak dirawat dengan baik.

“Sangat out of the box,” komentar @itsin**

“Aku anak perikanan, jadi terinspirasi buat nikahan nanti,” tulis akun @ibumen**ri

“Kasihan ikannya kalau dapat orang yang enggak bertanggung jawab. Bisa mati konyol enggak dirawat,” ujar netizen dengan akun bernama @red***ri

“Bukan cuma pengantin yang membawa pulang tanggung jawab. Tamunya juga diajak bertanggung-jawab,” tambah @***yaremilia