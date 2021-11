JAKARTA- Banyaknya persaingan bisnis di bidang kecantikan setiap tahunnya semakin bertambah dengan treatment yang beraneka ragam. Dermaster Indonesia selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitasnya, kali ini Dermaster memperkenalkan HYDRAFACIAL treatment facial terbaik dunia dan untuk pertama kali hadir di Indonesia, hanya ada di Dermaster.

Hydrafacial adalah facial terbaik dan paling populer yang dilakukan setiap 11 detik didunia melebihi treatment botox, AWARD winning facial .

"Hydrafacial juga merupakan Best Seller Treatment Dermaster dan juga facial treatment favorit artis Hollywood seperti Paris Hilton , Beyonce, Matthew Mcconaughey dan selebriti dunia lainnya,“ujar Rila Lisangan selaku Director of Marketing Dermaster Indonesia.

Hydrafacial memiliki sistem vortex fusion yang unik yg membuatnya berbeda dari facial lainnya. Vortex fusion sendiri menciptakan efek vortex untuk membersihkan dan memudahkan mengangkat komedo tanpa menimbulkan rasa sakit sekaligus menghidrasi kulit. Hydrafacial sendiri diciptakan dan dikembangkan sejak 2001 sampai sekarang di Long Beach, California, USA.

Hydrafacial mengunakan seri "Hydropeel Tips" yang memiliki fungsi spesifik dari setiap tips berbeda dalam mengeksfoliasi, ekstraksi, dan menghidrasi kulit. Desain spiral dari "hydropeel tips" digunakan bersamaan dengan teknologi vakum dan serum yang telah disesuaikan, menghasilkan sebuah efek vortex yang berguna dalam mengeluarkan dan membuang kotoran yang secara bersamaan juga menghidrasi kulit dengan antioksidan terbaik.

Kelebihan Hydrafacial dibandingkan facial lain nya adalah Hydrafacial memiliki semua yang dibutuhkan kulit. Dikembangkan dan diciptakan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan semua tipe kulit dari yang kering, berminyak, maupun tipe kulit kombinasi.

Dengan teknologi terbaru nya hydrafacial mampu membersihkan mengangkat sel kulit mati, komedo tanpa rasa sakit sekaligus memberi nutrisi dan menghidrasi sampai kelapisan dalam kulit.

Dermaster juga melakukan pengembangan atau inovasi perawatan dengan teknologi terbaru dan menghadirkan produk-produk kecantikan yang bervariatif dan berkualitas yang didukung oleh teknologi terkini yang sudah terbukti aman.

Produk dengan standar Internasional dimana telah mendapatkan penghargaan sebagai “Best Tightening Tread Award 2016 – 2019” (APTOS), “Anti Aging Trophy 2018” (ALGENESS), “The Biggest APTOS User In Indonesia 2019-2020”.

Dermaster Klinik Indonesia tidak di ragukan lagi sebagai klinik terbaik di Indonesia karena telah meraih banyak Penghargaan diberikan dengan hasil survei oleh Asosiasi Badan Riset terpercaya seperti SurveiOne, SuccessResearch, dan Tran n Co diantaranya ; Editor’s Choice Award 2019 OMNI Marketing Communication of the years dari Marketeers, Perawatan Filler Berbahan Agar- Agar Pertama di Indonesia 2019 dari Info Brand, Highly Recommended Skincare Product 2019-2020 dari Award Center, Highest Contribution to the Medical Aesthetic field in Indonesia for APTOS Thead Lifting 2019 dari PT. Lautan Luas Abadi.

Kemudian pada awal 2020 Dermaster mendapatkan awarding Top Digital PR Award dari Info Brand , Top Digital Company Award dari Majalah Marketing, kemudian mendapatkan sekaligus dua penghargaan dari Marketeers sebagai Innovative Beauty Service Of The Year 2020 & Digital Marketing Campaign of The Years 2020 dan masih banyak penghargaan lainnya.

(CM)

(Wid)