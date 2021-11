SEORANG pria asal China dilarang makan all you can eat (AYCE) di Changsha. Hal ini karena pria tersebut makan berkilo-kilogram daging babi dan udang pada setiap kunjungan. Ia makan terlalu rakus. Akibatnya restoran tersebut malah merugi.

Pria yang berprofesi sebagai streamer makanan yang dikenal sebagai Kang mengatakan kepada wartawan, bahwa ia dilarang makan di Handadi Seafood BBQ Buffet di kota Changsha. Sebab, dirinya bisa makan lebih banyak dari rata-rata pelanggan.

Kang mengakui bahwa ia makan sekira 1,5 kilogram trotter babi selama kunjungan pertamanya ke restoran tersebut. Selain itu ia juga melahap sekira 3,5 - 4 kilogram udang pada kunjungan kedua di restoran tersebut sebelum dilarang kembali.

Akibat dilarang kembali ke restoran, Kang merasa didiskriminasi karena nafsu makannya yang berlebih. Namun, sang pemilik restoran jelas tidak setuju dengan alasan tersebut.

“Saya bisa makan banyak. Apakah itu salah?” tanya Kang sebagaimana dilansir dari Oddity Central, Selasa (23/11/2021).

Lebih lanjut Kang menegaskan bahwa selama ini ia tidak pernah menyia-nyiakan makanan. Ia hanya mengonsumsi banyak makanan. Saat diwawancarai media lokal, pemilik restoran membenarkan bahwa Kang telah dilarang kembali karena makan terlalu banyak.

"Setiap kali dia datang ke sini, saya kehilangan beberapa ratus yuan. Bahkan ketika dia minum susu kedelai, dia bisa minum 20 atau 30 botol. Ketika dia memakan trotter babi, dia menghabiskan seluruh nampannya," terang pemilik restoran.

Lebih lanjut, pemilik restoran mengatakan bahwa kebanyakan orang menggunakan penjepit untuk mengambil udang. Tapi Kang, menggunakan nampan untuk mengambil semua udangnya. Rupanya, Kang adalah seorang streamer mukbang yang terbiasa untuk makan banyak.

Kang suka yang membuat penontonnya terhibur dengan memakan makanan dalam jumlah besar di depan kamera. Setelah berurusan dengan Kang, pemilik restoran all you can eat mengatakan bahwa ia melarang streamer tersebut untuk memakan semua jenis makanan.

Kisah Kang menjadi viral di China sejak minggu lalu. Videonya berhasil ditonton lebih dari 250 juta kali di Weibo. Mayoritas penonton tampaknya berpihak pada Kang. Alasannya bahwa jika restoran tidak dapat menangani selera makan Kang, maka restoran itu harus berhenti menjual makanan all you can eat.

(DRM)