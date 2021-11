VITAMIN C memang dibutuhkan pada saat pandemi Covid-19 ini untuk menjaga imunitas tubuh. Memang, orang dewasa di atas 18 tahun harus memenuhi kebutuhan vitamin C harian sebesar 75-90 miligram (mg).

Tapi, vitamin C bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh saja. Vitamin C pun bisa membuat tampilan kulit wajah yang cerah, dengan menggunakan serum vitamin C.

Selain mencerahkan kulit wajah, serum vitamin C juga dapat menjaga kesehatan kulit dan menunda penuaan dini. Membersihkan wajah secara rutin dan mengoleskan pelembap saja tidaklah cukup.

Diperlukan produk perawatan kulit yang tepat dan lebih spesifik. Salah satunya adalah serum wajah yang mengandung vitamin C, produk ini biasanya memiliki tekstur encer, ringan, dan cepat diserap kulit. Mari kenali lebih lanjut mengenai manfaat serum vitamin C bagi kulit wajah, seperti dilansir dari Highend.

Mencerahkan kulit

Penelitian telah membuktikan bahwa salah satu manfaat serum vitamin C adalah membantu menyamarkan pigmentasi dan menghaluskan kulit, sehingga kulit menjadi tidak kusam dan lebih cerah. Sebab vitamin C mampu menghambat pembentukan melanin.

Pada dasarnya, melanin merupakan pigmen yang memberi warna gelap pada kulit, rambut, dan mata. Orang dengan warna kulit gelap memiliki jumlah melanin lebih banyak pada kulitnya. Melanin sebenarnya berfungsi melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.

Namun, peningkatan produksi melanin di kulit wajah juga dapat menyebabkan hiperpigmentasi berupa bintik-bintik hitam sehingga warna kulit tampak tidak merata. Aplikasikan serum vitamin C secara rutin pada kulit wajah Anda untuk memudarkan bintik-bintik gelap pada wajah.

Menghidrasi kulit

Selain itu, vitamin C juga berguna untuk menghidrasi kulit sehingga mencegah kulit kering. Serum vitamin c sangat cocok untuk Anda yang ingin menjaga kelembapan kulit.

Hal ini disebabkan oleh salah satu turunan vitamin C, yakni magnesium askorbil fosfat yang dinilai mampu menghidrasi kulit. Sehingga vitamin C dapat membantu menahan air agar tidak hilang di wajah sehingga kelembapannya dapat terjaga.

Meningkatkan produksi kolagen Beberapa ahli juga menyarankan untuk menggunakan serum vitamin C karena dapat membantu memproduksi kolagen. Kolagen sendiri merupakan protein alami yang akan berkurang produksinya seiring bertambahnya usia. Tingkat kolagen yang lebih rendah dapat menyebabkan pembentukan garis halus dan kerutan di wajah. Vitamin C yang dioleskan ke kulit mampu merangsang produksi kolagen, sehingga kulit tetap kencang dan mulus. Dampaknya, garis-garis halus tersamarkan, pori-pori mengecil, dan kulit terlihat awet muda. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.