SELEBGRAM seksi, Anastasya Khosasih bikin netizen heboh di Instagram. Perempuan yang juga dikenal model seksi tersebut mengunggah fotonya dalam balutan bikini.

"a good day, indeed," tulis perempuan cantik berusia 20 tahun tersebut pada caption unggahan fotonya.

Anastasya Khosasih membagikan dua slide foto penampilannya mengenakan bikini di kolam renang. Pada slide pertama, Anastasya yang seksi dalam balutan bikini two piece hitam berpose menggemaskan dengan satu tangan menopang pipi.

Sementara satu tangannya lagi menyilang memegang lengan di depan dada. Sepertinya Anastasya mencoba menutupi bagian sensitifnya yang tetap terekspos.

Sementara, gaya rambutnya yang dikuncir membuatnya terlihat semakin seksi. Selain itu, Anastasya memberikan kedipan mata yang menambah kesan menggoda.

Sementara, pada slide kedua Anastasya memamerkan senyum cerianya yang cantik dan manis. Dia berpose dengan siku bersandar di tepi kolam renang, sehingga lekuk tubuhnya semakin jelas terlihat.

Foto penampilan seksinya pun langsung diserbut oleh netizen yang sebagian besar lelaki. Mereka dibuat gagal fokus dengan penampilan seksi Anastasya Khosasih berbikini di kolam renang ini.

"Can't take my eyes on you 😌," ujar @iksanmkdm***

"gitar spanyol ❤️," komen @ngurahmahendr***

"Montok banget," celetuk @tantee***

"cutee 😍❤️," kata @aesthmeral***

"muda mendominasi🔥," tutur @nple***

"etdh w liat2 loe mkin estetik!!," seru @sherenlana***

"Sampe nelen ludah sendiri hmmm," kata @adedif*** yang terpesona dan gagal fokus.

