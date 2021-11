Kehidupan sehari-hari anak muda tidak terlepas dari kebiasaan datang ke restoran, coffee shop, atau pun tempat yang paling disukai yaitu mall. Di sana aktivitas yang dilakukan sangat beragam, salah satunya adalah kulineran.

Kegiatan yang bisa dilakukan di hari weekdays atau weekend ini bisa dengan pasangan, teman, sahabat dan orang-orang terdekat. Salah satu mall di Jakarta yaitu Green Sedayu Mall menjalin kerja sama dengan 88.4 Global Radio Jakarta di bulan November 2021.

Hal menarik dalam kolaborasi ini adalah salah satu program di Global Radio Jakarta yang bernama Global Radio DJ dengan penyiar Shandy Luo, mendapatkan kesempatan untuk menyapa 'Global People' di Green Sedayu Mall. Selain itu Shandy Luo mencoba makanan dan minuman untuk di-review di Global Check.

“Kolabarasi ini bertujuan mendekatkan Global Radio dengan 'Global People', dan semoga program ini bisa menjadi salah satu referensi para pendengar dalam mencari kuliner yang sedang hits,” ujar Dita Putri, Program Director Global Radio di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Program giveaway Global Gimme More bersama Green Sedayu Mall dilakukan kurang lebih satu bulan penuh. Pendengar atau 'Global People' yang menjawab dengan benar kuis mendapatkan voucher sebesar dua ratus ribu rupiah yang bisa ditukarkan dengan makanan di tenant-tenant yang tersedia.

Program giveaway yang berjalan di Instagram @884globalradio ini dilakukan dengan berbagai tema berbeda di tiap pekannya. Di awal minggu Global Gimme More hadir dengan tema Vote The Songs & Win, dengan tema lagu yang berbeda dimulai dari lagu-lagu baru, lagu Tiktok, Taylor Swift, dan lagu-lagu Indonesia.

Mekanisme kuis pun sangat mudah yaitu dengan comment dan tag 2 teman. 'Global People' terus berlomba setiap harinya untuk mengikuti program giveaway.

Terlihat respons 'Global People' yang sangat gembira saat mendapatkan hadiah setiap minggunya. “Bahagia banget bisa menang," ujar Cahya Carmelia, salah seorang 'Global People'.

“ Wow! Thank you so much! Happy tummy happy me!!” ujar Alika.

Di minggu ini tema yang sedang berjalan ialah This or That. Di kuis ini Global People bisa menjawab semudah memilih makanan-makanan yang ada di feeds Instagram @884Globalradio.

Global Gimme More diharapkan akan terus berjalan setiap hari, bulan, dan tahunnya untuk terus memberikan yang terbaik untuk 'Global People', dan tentunya Global Radio Jakarta bisa bekerja sama dengan siapa saja untuk terus meningkatkan hadiah yang didapatkan.

(DRM)