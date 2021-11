MISS Indonesia 2020, Carla Yules telah menjalani hari kedua Miss World 2021 di Puerto Rico. Bersama kontestan dari mancanegara, Carla Yules akan menjalani karantina kurang lebih selama satu bulan.

Hari kedua karantina, ratusan kontestan Miss World 2021 sudah dibagi per kelompok. Nantinya, aktivitas seperti fast track seperti sport akan dijalani dengan sistem per grup alias per tim.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di linimasa sosial media, akun Instagram resmi Miss Indonesia mengabarkan, Carla Yules masuk ke dalam Green Team.

“Miss Indonesia 2020-2021 @carlayules sudah mengikuti karantina di Miss World 2021 di Puerto Rico. Yess, Carla Yules masuk ke GREEN TEAM. Terus support #MissIndonesia ya. Semoga Carla bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” bunyi keterangan yang tertera.

Tidak hanya masuk ke Green Team, melalui fitur Insta Story, Carla menjadi roommate atau dengan kata lain satu kamar karantina dengan Miss India, Manasa Varanasi.

Bagi Anda yang ingin mendukung Carla Yules sebagai perwakilan Indonesia di ajang bergengsi Miss World 2021, bisa melalui aplikasi Mobstar. Caranya dengan melakukan pendaftaran login menggunakan alamat surel (email) atau akun Facebook.

Langkah berikutnya, langsung cari nama Carla Yules dan klik follow. Terakhir, cukup swipe right semua unggahan dari Carla Yules.

Semua kegiatan Carla sebagai Miss Indonesia selama berlaga di Puerto Riko untuk Miss World 2021, juga bisa diikuti terus perkembangannya lewat aplikasi Mobstar.

