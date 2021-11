VELOVE Vexia resmi menikah dengan Zakry Sulisto pada 11 November 2021. Namun, kabar bahagia ini baru dipublis ke masyarakat 23 November 2021 lewat unggahan Instagram BAZAAR Indonesia.

Kisah cinta yang tak banyak diketahui orang membuat kabar ini sangat istimewa. Velove Vexia yang merupakan putri dari pengacara kondang OC Kaligis tersebut pun tentunya bahagia dengan status barunya itu.

Di Instagram pribadi, Velove ikut membagikan potret pernikahannya dengan nuansa foto hitam putih. Keterangan foto 'yang terakhir' mengisyaratkan doa terdalam selebriti multitalenta tersebnut atas pernikahannya.

Sebagai aktris, penyanyi, bahkan bintang iklan, Velove Vexia tentunya sadar betul bahwa akan selalu ada kamera di kehidupannya. Instagram pun menjadi ruang untuknya bisa memberitahu ke publik aktivitas hariannya.

Nah, di artikel ini MNC Portal merangkum 5 potret Velove Vexia yang cantiknya tak pernah luntur dari dulu. Penasaran?

1. So elegant!





Foto ini memperlihatkan karakter Velove yang tenang dan elegan. Ia salah seorang artis yang tidak terlalu mengumbar kehidupan pribadinya dan sisi misterius itu berhasil ter-capture di foto ini.

Velove di sini mengenakan kemeja putih dengan gelang rantai emas yang tampak mewah. Matanya tajam melihat ke arah lensa kamera membuatnya terlihat percaya diri.

2. Pretty chic





Gaya berikutnya adalah pretty chic. Di sini Velove mengenakan dress peach-nude dengan ornamen layers di bagian pundah. Kembali, kita bisa lihat matanya benar-benar indah menatap ke sisi luar kamera. Cantiknya enggak ada lawan!

3. Adorable!





Sebagai selebriti yang sering mondar-mandir di majalah fashion, Velove tahu betul bagaimana terlihat adorable di depan kamera. Lihat saja foto ini, so cute!

Dia mengenakan topi alas Inggris namun dengan busana yang sangat chic modern. Gaya rambut dibuat bubble seperti itu memberi kesan young and fun. So much entertaining!

4. So glam! Tampilan glamour pun pernah diperlihatkan Velove Vexia. Di foto ini, ia tampil stunning dengan ulasan lipstik merah di bibir dan black dress dengan detail indah pada bagian dada. Matanya benar-benar mampu mengalihkan dunia! 5. Pretty as always! Velove Vexia adalah perempuan cantik dengan segudang talenta. Super woman yang tangguh dan percaya diri. Mungkin itu yang bisa tergambar dari foto ini. Sisi lembutnya pun masih terlihat, sekalipun kita dapat merasakan kekuatan dalam dirinya lewat pancaran mata. Perfect!