ARTIS muda Valerie Thomas memang cantik dan memiliki aura seksi. Anak bungsu Jeremy Thomas dan Ina Thomas itu juga sangat fashionable, sehingga tidak heran mendapat perhatian banyak netizen.

Valerie pun lebih kerap tampil dengan outfit simpel berpotongan seksi, misalnya bra hitam, crop top, mini dress, dan sebagainya. Ingin lihat seperti apa sih pilihan gaya berbusana alias tampilan OOTD seksi dari Valerie Thomas?

Menghimpun akun Instagram pribadi Valerie, yuk intip lima potret OOTD seksi Valerie berikut ini.

Bra hitam

Liburan di Danau Toba, Valerie sempat menunggah tampilan OOTD seksi dan minimalisnya. Valerie tampak memakai bra hitam dan celana legging ketat hitam dan dilayer long outer full motif warna biru dongker.

Lingerie top

Punya tubuh langsing dengan perut rata dan berotot yang membuat iri banyak wanita, tentu saja bintang film Susah Sinyal satu ini percaya diri tampil seksi. Salah satu contohnya lewat padu-padan lingerie top transparan model tali spageti warna nude sebagai atasan bersama celana jeans yang ia sengaja buka bagian kancingnya.

“Perutnya rata banget,” komentar Rz-***

Black dress

Tak perlu outfit super heboh atau ribet, dara kelahiran 1999 ini sudah terlihat seksi maksimal dalam balutan little black dress model one-off shoulder cutting midriff yang memperlihatkan tungkai kaki mulusnya. Dengan gaya kibas rambut dan poker face, siapa setuju di sini gaya Valerie makin terlihat seksi?

Cutout dress

Pemotretan untuk lini kosmetik miliknya, Valerie tampil all out bergaya ala Putri Duyung. Berendam di kolam teratai berbalut cutout dress warna coklat krem. Makin seksi dengan gaya rambut wet look dan pulasan lipstick merah bold.

Bikini hijau

Tak kalah dengan Kylie Jenner yang hobi mirror selfie pakai bikini, Valerie juga sempat memperlihatkan body goalnya lewat foro mirror selfie dalam balutan bikini hijau dan rok mini rajut. Perut rata dan langsing namun berotot Valerie pun menuai pujian netizen.

“Super abs,” puji akun Iniain****

“You look amazing,” tambah Iravi**er.