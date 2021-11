SEMPAT tertunda karena pandemi Covid-19, ajang kontes kecantikan Miss World 2021 akan diselenggarakan di Puerto Rico. Malam puncak final Miss World yang ke-70 tahun ini akan diselenggarakan di Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot, San Juan, Puerto Rico pada 16 Desember mendatang.

Mewakili Indonesia, Miss Indonesia 2020-2021 Carla Yules telah berangkat untuk mengikuti proses karantina yang akan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Carla Yules telah berangkat pada 20 November 2021 pukul 18:20 WIB dari Bandara Soekarno Hatta menuju Luis Muñoz Marín International Airport di Carolina, Puerto Rico.

Dikutip dari halaman Facebook resmi Miss World, pada Kamis pagi (25/11/2021) para kontestan Miss World 2021, termasuk Miss Indonesia World Carla Yules, disuguhi pertunjukan indah konser orkestra oleh Puerto Rico Symphonic. Pertunjukan tersebut berlangsung di Sala sinfónica Pablo Casals, San Juan.

Dikutip dari situs resmi missworld.com, Karlo Flores sebagai music director mengangkat tema Los Cuentos De “Mi Madre La Oca” yang diterjemahkan sebagai Kisah Ibu Angsa dalam konser tersebut. Kisah ini membawa penonton melalui banyak cerita klasik seperti Cinderella, Hansel and Gretel, Sleeping Beauty, Maleficent, dan Beauty and the Beast.

Miss World 2019 Toni-Ann Singh dan Mister World 2019 Jack Heslewood terlihat ikut menghadiri konser. Para kontestan dan Miss World 2019 Toni-Ann Singh pun berfoto bersama di depan Sala sinfónica Pablo Casals, terlihat dari postingan Instagram akun @missworld_time.

(hel)