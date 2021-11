PENAMPILAN Raisa di Jakarta Fashion Week (JFW) 2022 sukses membuat semua mata tertuju padanya. Penyanyi bersuara merdu dengan wajah cantik itu seketika membuat panggung JFW 2022 menjadi lebih istimewa.

Raisa hadir di JFW 2022 bukan tanpa alasan. Ia dan Benangjarum berkolaborasi menciptakan koleksi bertema 'Wonderful in Harmony'. Linda Andrea selaku Creative Director Benangjarum, memilih tema tersebut untuk memanifestasikan keseimbangan perempuan.

Jika dilihat dari show yang tampil pukul 17.00 WIB di panggung Senayan City Present Style Icons, koleksi ini menonjolkan elemen-elemen berbau alam berpadu dengan pola geometris dalam kesatuan elektik.

Baca Juga : Pesona 5 Artis Cantik Pakai Batik, Raisa Secantik Putri Negeri Dongeng!



Pemilihan warna yang kalem serta potongan feminin di setiap koleksinya menjadi penyeimbang koleksi Benangjarum X Raisa tersebut. Terkait dengan material busana, satin silk menjadi poin utama di sini yang langsung membuat look koleksi jadi sangat elegan.

"Kami juga memakai material yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk pakaian yaitu bahan foil. Biasanya kami menggunakan itu untuk scarf, tetapi kali ini dijadikan bahan baju dan hasilnya sangatlah fresh," terang Linda dalam keterangan resminya.

Baca Juga : Potret Cantik Raisa di AMI Awards 2021 Bikin Hati Terpanah

Linda menjelaskan, koleksi ini terinspirasi dari karakter Raisa, muse sekaligus kolaboratornya. Menurut Linda, Raisa merupakan perwujudan perempuan yang mampu menyeimbangkan perannya sebagai ibu sekaligus perempuan yang terus berkarya.

Bicara soal tampilan Raisa di show JFW 2022, ia tampak sangat anggun mengenakan dress panjang berwarna biru dengan siluet semi formal namun tetap ada unsur chic, pretty, dan elegan.

Kesan semi formal bisa kita lihat dari adanya ornamen semacam kerah blazer di bagian dada, namun secara keseluruhan dress ini memperlihatkan keindahan gaun dengan detail yang begitu memesona.

Raisa di JFW 2022 membawakan single terbarunya berjudul 'You Better Believe Me' berkolaborasi dengan Kara Chenoa. Suara emasnya benar-benar melengkapi show Benangjarum X Raisa di JFW 2022.