KOMPETISI kecantikan Miss World 2021 memasuki karantina hari Ke-5 di Puerto Riko. Setelah sebelumnya dilakukan tantangan Head to Head Challenge dan berkunjung ke pusat kebudayaan.

Pada hari kelima ini, perwakilan Indonesia, Carla Yules sebagai Miss Indonesia 2020-2021 diketahui baru saja menyelesaikan babak penjurian Head to Head Challenge.

Kabar ini diungkapkan langsung oleh Carla melalui akun Instagram pribadinya. Carla mengunggah dua kolase foto dirinya, yang tampak cantik dan glowing dalam balutan setelan blazer formal warna turquoise tersebut, bersama rekan satu timnya yang tergabung di Grup 2 yang terdiri dari El Salvador, Albania, Inggris, Afrika Selatan, dan Mauritius.

“Group 2 has completed the H2H Challenge of Miss World. Hip hip hooray,” tulia Carla sebagai keterangan foto.

Melihat Carla sudah menyelesaikan babak penjurian Head to Head Challenge hari ini. Terlihat di kolon komentar, dukungan membanjiri Carla dari para netizen dan pegeant lovers.

“Outstanding banget Carla,” puji akun Pegeant.vid***

“Oh my goodness, gorgeous parah. Keep it stronger everyday queen,” komentar dari Febriyani***

“Paling bersinar,” puji Ajang_**** singkat

“Top 5 please, Carla Miss World 2021 letaknya sudah pas di tengah,” komentar dari Andryan****

“Outstanding, stunning, gorgeous Carla,” tambah Ca**ayu*crown

“Semangat Queen, we love you,” dukungan dari Sunpegean**

Sebagai informasi, pada babak Head to Head Challenge seluruh peserta akan dibagi berdasarkan undian dan dibagi ke dalam 20 kelompok, sehingga di setiap kelompok rata-rata memiliki 6 negara sebagai anggota. Kemudian, setiap harinya per kelompok akan punya kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan public speakingnya lewat presentasi secara LIVE selama 10 menit. Pada kesempatan inilah setiap kontestan dari masing-masing negara bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh host dan fans serta mempresentasikan tentang proyek Beauty With a Purpose yang sudah dikerjakan di negara masing-masing. Publik kemudian bisa memberikan vote via Facebook atau Miss World App untuk memilih siapa yang jadi anggota terbaik dari setiap kelompok. 20 orang anggota terbaik terpilih dari tiap kelompok akan langsung lolos ke babak Top 40, yang akan bergabung bersama juara dari 5 kategori Fast Track, yakni Beauty With a Purpose, Multimedia, Sport dan Fitness, Talent, dan Modeling), dan 15 pilihan juri.