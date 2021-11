HARI ke-8 Masa karantina Miss World 2021, para kontestan menjalani sesi pemotretan Dance of The World. Mereka pun sudah sibu sejak pagi memakai pakaian adat di masing-masing daerah.

“Today we got the first glance at Dances of the world costumes, you would not believe how beautiful the contestants looked! Morning photoshoot in Old San Juan,” bunyi keterangan yang tertera di laman Facebook resmi Miss World.

Berbeda dengan pemotretan biasa, di sesi photoshoot Dance of The World, para kontestan mengenakan busana khas tarian tradisional dari negara masing-masing. Lewat akun Instagram pribadinya, Miss Indonesia 2020-2021, Carla Yules juga sempat memperlihatkan keseruan sesi pemotretan Dance of The World yang ia jalani pagi ini.

Carla terlihat mengenakan setelan busana khas tradisional Makassar berwarna merah terang, lengkap dengan aksesori penunjang seperti headpiece tusuk konde dan kalung warna kuning keemasan. Sesaat sebelum difoto oleh tim Miss World, Carla sempat berbincang dengan kontestan lain, dan bahkan selfie bareng Miss Vietnam.

Dance of The World sendiri merupakan sesi pembuka pagelaran malam puncak final Miss World 2021, 16 Desember mendatang. Masing-masing kontestan dari setiap negara yang terbagi dalam beberapa grup akan diperkenalkan satu per satu, kemudian para peserta yang mengenakan kostum khas dari negaranya akan menari saat diperkenalkan di atas panggung untuk sekaligus memperkenalkan budaya negara mereka masing-masing.

Sebagai informasi, dari hasil yang sudah resmi diumumkan Miss World Organization akhir pekan lalu. Carla berhasil membawa Indonesia masuk ke dalam babak semi final fast track unjuk bakat atau talent, bersama kontestan dari 26 negara lainnya.

(mrt)