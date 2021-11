MISS Indonesia 2020-2021 Carla Yules memang dituntut harus mampu mempersiapkan segalanya sendiri. Termasuk, soal urusan dandan, merias wajah dan menata rambut.

Berlaga membawa nama Indonesia di ajang internasional dan bergengsi, Miss World 2021. Berbekal pengalamannya, Carla sebagai model professional ditambah dengan kelas pembekalan dari Star Media Nusantara dan Yayasan Miss Indonesia, sepertinya tampilan visual Carla selama menjalani masa karantina Miss World 2021 di Puerto Riko tampak memuaskan.

Mengunggah kolase foto-foto dirinya saat menjalani sesi penampilan tarian tradisional dan pesta sajian makan malam bersama Wali Kota RIO Grande.

Untuk sesi Dance to The World, Carla tampil cantik dalam balutan mengenakan busana Bodo warna merah, baju tradisional khas Makassar ditunjang pulasan makeup yang menghighlight bold lipstick warna merah dan rambut gaya up hairdo ditambah headpiece tusuk konde emas.

Sementara untuk pesta makan malam, Carla hadir dengan tampilan lebih glamor. Memakai gaun malam, galaxy dress warna biru. Wajah cantiknya dipulas makeup gaya lebih mature, dengan countering, eyeshadow warna biru, dan lipstick glossy. Look glamor ala Carla, semakin sempurna dengan hairdo styling gerai alami.

Terlihat di kolom komentar, skill makeup dan hairdo dara lulusan William Angliss Institute, Australia banyak menuai pujian dari para penggemar dan juga netizen.

“Carla pinter banget make up dan hairdonya,” puji Agung_***luq

“@agung_khuluq betul. Sejauh ini Miss Indonesia yang paling terter sejauh ini,” timpal akun Jefry_**ma

“Suka blue eye shadow nya,” komentar pemilik akun Halt**lt25

“Queen you look so stunning,” tulis netizen dengan akun bernama Thek***eod234

“Oh My God, aura terpancar,” seru Hayati.****werment__

“Cantik banget Carla, semangat terusss,” dukung akun Pa***nt.talks

(mrt)