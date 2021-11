DESAINER sekaligus pendiri Off White, Louis Vuitton, Virgil Abloh memang telah meninggal dunia. Virgil memang dikenal sebagai desainer brand fashion yang identik dengan style streetwear.

Meski begitu, pihak keluarga Virgil Abloh dan Louis Vuitton mengumumkan bahwa koleksi musim semi-musim panas, Spring Summer 2022 Collection yang merupakan rancangan terakhir Viglih akan tetap ditampilkan sesuai jadwal.

“In loving memory of Virgil Abloh, Louis Vuitton pays tribute to the life and legacy of a creative genius with a presentation of his Spring-Summer 2022 Collection in Miami on November 30th at 5:30 pm,” kata dia seperti dilapor Page Six lewat video berdurasi dua menit di Instagram.

"Untuk mengenang Virgil Abloh, Louis Vuitton memberikan penghormatan kepada warisan karya seorang jenius kreatif dengan presentasi Koleksi Musim Semi-Musim Panas 2022 di Miami pada 30 November pukul 17:30," seperti diterjemahkan bebas.

Dalam cuitan di akun Twitter resminya, rumah mode Louis Vuitton menyebutkan koleksi desain pamungkas dari Virgil tersebut akan diberi nama “Virgil Was Here,”. Tetap ditampilkannya rancangan desain desainer yang merancang gaun pengantin Hailey Bieber tersebut, diketahui merupakan keinginan Virgil dan sang istri. Sebagai bentuk tribut dan perayaan atas kontribusi Virgil sebagai desainer mode untuk industri fashion dunia.

Virgil selama ini dikenal sebagai pendiri label fashion ternama, Off White dan kemudian berhasil didapuk sebagai direktur artistik lini label busana pria Louis Vuitton pada 2018. Menjadikan dirinya sebagai orang kulit hitam pertama yang menduduki jabatan tersebut.

Sebagai informasi, Virgil diketahui tutup usia pada hari Minggu 28 November 2021 di usia baru 41 tahun. Desainer langganan Kanye West, Kim Kardashian hingga Kid Cudi ini menghembuskan napas terakhirnya, setelah kurang lebih dua tahun berjuang melawan penyakit kanker cardiac angiosarcoma yang merupakan tipe kanker langka dan agresif.

(mrt)