MISS World 2021 telah memasuki hari kesembilan masa karantina. Agenda Miss Indonesia, Carla Yules bersama kontestan Miss World 2021 lainnya semakin padat.

Beberapa hari lalu semua kontestan diketahui menjalani salah satu sesi babak penjurian, Head to Head Challenge. Agenda kemudian dilanjutkan dengan sesi pemotretan dengan busana tradisional negara masing-masing untuk Dances to the World.

Mengutip situs resmi Miss World, usai menjalani sesi pemotretan Dances to the World, Carla Yules dan para kontestan lain menjalani babak penjurian fast track Beauty With a Purpose (BWAP). Salah satu fast track paling utama, mengingat proyek BWAP inilah yang menjadi akar dari program Miss World.

Semalam, para kontestan berkumpul bersama untuk menonton proyek Beauty with a Purpose yang telah dibuat oleh masing-masing perwakilan negara. Terlihat dalam laman situs resmi Miss World, BWAP yang dikerjakan oleh Miss Indonesia 2020-2021, Carla Yules, terlihat menjadi salah satu proyek Beauty With a Purpose yang menjadi highlight semalam.

Carla sebagai Miss Indonesia, membawa proyek BWAP yang ia kerjakan di Desa Ciwalen, Cianjur, Jawa Barat. Desa yang di masa pandemi Covid-19 ini pernah menembus kasus positif harian hingga lebih dari 500 kasus.

Lewat program BWAP nya, Carla dan tim bekerja untuk mengentaskan keraguan akan keamanan vaksin Covid-19 di kalangan penduduk desa dan sekaligus mengatur transportasi bagi masyarakat Desa Ciwalen untuk divaksinasi.

Tidak hanya itu, lewat program BWAP dari Carla sebagai Miss Indonesia, berusaha untuk membuat pengadaan listrik di Desa Ciwalen, setelah diketahui aada satu turbin yang mulai rusak. Akhirnya, membuat pertama kali dalam dua puluh tahun, lampu-lamu di Desa Ciwalen bisa menyala dan orang-orang dapat terhubung secara online dengan seluruh dunia dengan listrik. Proyek Beauty with a Purpose sendiri diketahui sudah berjalan selama lima puluh tahun dan diperkenalkan oleh CEO Miss World, Julia Morley untuk menciptakan platform bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bersatu dan mengerjakan puluhan ribu proyek sosial di bidang kemanusiaan. Sebagai informasi, malam puncak final Miss World 2021 akan diselenggarakan di Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot, San Juan yang merupakan Top 10 venue arena teratas di dunia yang merupakan arena indoor terbesar di Puerto Riko.