TEKNOLOGI yang semakin canggih memang memudahkan seseorang melakukan segala hal, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kemajuan teknologi sangat membantu seseorang berkomunikasi satu sama lain bahkan untuk mengetahui apakah tempat tersebut aman dikunjungi atau tidak lewat PeduliLindungi.

Tapi jangan salah, teknologi juga membuat seseorang semakin kreatif, apalagi mereka yang memiliki niat tidak baik seperti selingkuh. Selingkuh sudah bukan lagi di aplikasi chat atau app yang memang untuk berkirim pesan.

Orang selingkuh semakin kreatif dan ada saja idenya, sempat viral ada yang ketahuan selingkuh via chat akun e-commerce. Lalu baru-baru ini, viral ketahuan selingkuh gara-gara aplikasi PeduliLindungi.

"Ketauan selingkuh from riwayat check in PeduliLindungi is the next level," cuit akun Twitter @florechitra.

Ya! Aplikasi PeduliLindungi memang dibuat untuk memudahkan pendataan orang yang sudah divaksin, menerima sertifikat vaksin, dan juga check in di tempat umum (seperti mal, toko, kantor, dll). Entah harus berterima kasih atau justru miris, salah satu akun Twitter ngetweet kalau ia memergoki pacarnya selingkuh setelah melihat riwayat check in aplikasi PeduliLindungi sang pacar.

Tweet tersebut menjadi viral di Retweets dan disukai ribuan pengguna. Banyak juga netizen yang bertanya cara melihat riwayat check-in dll. Mungkin jadi tergerak untuk cek aplikasi pacarnya ?

“Iya bener, kemaren sempet jg ngecek pake google account dia dimana keliatan wkwk lucu sih kadang aku terror pake nada dering,” kata @phip****

“Cewe emang detektif dari luar bumi,” ujar @_____space***

“Heran bisa bisanya kepikiran liat riwayat apl pedulilindungi haha,” seru @maydi***

“ Check-in jgn pake app pedulilindungi, pake side app gojek/grab/shopee/toped history checkin ga kebaca diapp pedulilindungi. Selingkuh aman 🥲,” ucap @yametku*******

Seperti yang kita ketahui, aplikasi PeduliLindungi menjadi salah satu syarat untuk melakukan sejumlah aktivitas, seperti masuk ke mall, hotel, restoran, dan area publik lainnya. Nah, dari situlah kita bisa melihat riwayat check in untuk mengetahui tempat apa saja yang dikunjungi. Lantas bagaimana cara melihat riwayat check in di aplikasi PeduliLindungi? 1. Buka aplikasi PeduliLindungi. 2. Pilih Chek in History. 3. Setelah itu Anda bisa melihat riwayat check in sesuai tanggal yang indin dilihat. Fitur yang berisikan riwayat perjalanan pengguna ini hanya merekam aktivitas selama dua minggu terakhir. PeduliLindungi hanya akan merekam perjalanan jika pengguna check in menggunakan fitur QR code. Namun, jika pengguna tersebut bepergian tanpa check in scan QR code, maka aktivitas tersebut tidak tercatat di PeduliLindungi.