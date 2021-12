MNC Media selalu mendukung perkembangan industri kreatif dan kemajuan industri fashion Tanah Air. Hal ini diwujudkan secara nyata oleh HighEnd Magazine dan Lifestyle & Fashion Channel melalui gelaran The Masterpiece & I Fashion Festival 2021.

The Masterpiece & I Fashion Festival 2021 ialah wadah apresiasi dan sarana untuk para desainer berbakat di penghujung tahun 2021. Para desainer mempresentasikan mahakarya terbaiknya agar dapat dilihat dunia Internasional melalui suatu perhelatan yang berjudul “The Masterpiece & I Fashion Festival 2021”.

Dihelat Rabu 1 Desember 2021, di Studio RCTI+ , The Masterpiece 2021 mengusung tema Fashion Through The Ages”, sedangkan I Fashion Festival 2021 mengangkat tema dan “Local Pride.

I Fashion Festival tahun ini diketahui akan menampilkan koleksi enam desainer lokal dan mancanegara yang sukses berkarya di dunia internasional yaitu Coreta Louise, Katy Matskevich, Reni Moe, Jesus Cedeno, Julianto dan Denny Opulence.

Sedangkan The Masterpiece akan menampilkan karya adibusana 15 desainer Indonesia dan Internasional yaitu Livette, Katy Matskevich, Imelda Kartini, Reni Moe, Priyo Oktaviano, Denny Wirawan, Nila Baharuddin, Hartono Gan, Viena Mutia, Jesus Deceno, Julianto, Moral, Andreas Odang, Coreta Louise, dan Denny Opulence.

Setiap desainer Masterpiece akan mengambil inspirasi dari ciri khas masing-masing fashion di setiap dekade untuk setiap karyanya. Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo menyebutkan, acara ini menjadi ajang yang tepat untuk memperlihatkan karya-karya terbaik para anak bangsa di bidang fesyen.

”Ini adalah event yang sangat baik, karena para designer memperoleh kesempatan sekaligus challenge untuk menunjukkan karya terbaiknya dan juga tentunya merupakan kebanggaan sebagai designer untuk menunjukkan seluruh potensinya yang diwujudkan melalui sebuah Mahakarya Masterpiece.”, ungkap Liliana Tanoesoedibjo sebagai Executive Chairwoman MNC Group, kala ditemui langsung dalam gelaran The Masterpiece & I Fashion Festival 2021, Rabu (1/12/2021) di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pada acara ini juga dilaksanakan penyerahan penghargaan Masterpiece Special Awards kepada enam figur ternama tanah air yang datang dari latar belakang yang berbeda. Mereka tentunya, merupakan sosok-sosok figur yang menginspirasi, sukses dan berprestasi sekaligus berhasil merambah ke dunia entrepreneurship dan membuka bisnis di berbagai bidang. Mulai dari Gladys, dr. Oky Pratama, Dipl. AAAM, Apris Devita, Cathy Sharon, Lyodra Ginting, dan Daniel Mananta. Secara khusus, penghargaan ini akan diserahkan langsung oleh Liliana Tanoesoedibjo, selaku Executive Chairwoman MNC Group. Rangkaian acara I Fashion Festival & The Masterpiece 2021 didukung oleh Gentle Gen, Fagetti, Le Bliss Bouquet, Star Harvest Academy, dan RCTI. Jangan lupa, acara ini nantinya akan ditayangkan di Lifestyle & Fashion Channel di channel 90 MNC Vision dan MNC Play serta channel YouTube HighEnd Magazine tanggal 5 Desember mendatang, pukul 19:00 WIB dan bisa juga melalui streaming di RCTI+ pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 19:00 WIB.